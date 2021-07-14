رابط حجز مستشفى الأطباء المتحدون.. طريقة الحصول على موعد في الوقت الذي تختاره

مستشفى الاطباء المتحدون أحد أهم المستشفيات متعدد الخدمات الصحية التي يقدمها لمراجعيه، يتميز بكفاءة كوادره من الاطباء ذو الخبرة العالية، مستشفى يوفر العلاج وخدمات الرعاية الوقائية والشاملة، مزود باحدث المعدات الطبية لتقديم تشخيص دقيق للامراض وعلاجات على اعلى مستوى، ولتنظيم الزيارات وعدم هدر الوقت في الانتظار الطويل أتاح المستشفى الاستفادة من خدمة حجز المواعيد الالكترونية، حيث يستقبل المستشفى كل الاعمار ويمكنهم من الاستفادة من الخدمات الصحية التي يشهد لها بالجودة.

رابط حجز موغد مستشفى الأطباء المتحدون

يمكن الولوج الى البوابة الالكرتونية الخاصة بموقع الاطباء المتحدون للتسجيل وتقديم البيانات بهدف حجز موعد. كل ما عليك هو إتباع الآتي:

يقوم المستفيد بالدخول الى موقع مستشفى الاطباء المتحدون من هذا الرابط https://eservices.udh.sa، ومن الصفحة الرئيسية من تبويب الخدمات الالكترونية يتم اخيتار المواعيد ثم حجز جديد، او الانتقال مباشرة الى صفحة “قم بزيارتنا في العيادات –إحجز الآن– من امام الشاشة.

يتم اختيار العيادة التي يريد المريض زيارتها من اي نوع هي.

بعد ذلك ستنسدل قائمة الاطباء المتاحين لفحصك فقط اختر طبيبك المناسب منها

حدد تاريخ الزيارة، اذا تعذر وجود موعد في اليوم الذي اخترته او موعد قريب مناسب لك قم بتغيير التاريخ.

بعد ان تحدد تاريخ موعد الزيارة كما وضحنا سابقا، يتوجب الآن اختيار الوقت او الميعاد المناسب سواء كان صباحاً او ليلاً.

في الخانات المخصصة قم بإدخال اسم المريض، ثم رقم الجوال الخاص بك.

اضغط على حجز موعد

ثم قم بحفظ معلومات تفاصيل رقم الحجز لديك من خلال طباعته او تصويره على الهاتف او عمل screen shot لإستعماله وقت الزيارة.

الى هنا وصلنا الى ختام المقال كيفية حجز موعد مستشفى الاطباء المتحدون، والذي سهلنا خطوات اجراء الحجز المسبق لهذا المستشفى المهم في السعودية بالخطوات والصور، والذي يستهدف بشكل اساسي تقديم خدماته الصحية الى المواطنين من مناطق جدة ومكة المكرمة.