رابط حجز مواعيد مراكز تقدير للإستفادة بخدمة تقييم اضرار الحوادث المرورية

برنامج تقدير يعتني بالتقييم لاضرار السيارات في حالات الحوادث المروية- بتحديد الخسائر في كل جزء من السيارة والاعطاب والتلفيات بمهمة معهودة الى الفنيين والمهنيين وفق اعلى المعايير الفنية- الامر الذي يسهل تحديد التعويضات الملزمة لكل اطراف الحادث المروري على الطرقات- في برنامج متكامل يربط جميع الجهات ذا العلاقة.

ماهو برنامج تقدير في المملكة العربية السعودية

يباشر برنامج تقدير فحص السيارات فنياً لإعطاء تقارير نهائية حول مدى سلامة السيارة ككل- ببرنامج الكتروني يختصر الكثير من الإجراءات عبر سلوك تنظيمي يوصل لكل جهة نتائج تقييم الحادث النهائي كالاطراف الأساسيين فيه ،إدارة المرور، شركات الخدمات التأمينية.

في ما يلي كيفية حجز موعد تقدير على الأنترنت- بما يسمح بأخذ موعد مسبق لزيارة المركز وهو شرط نافذ.

بعد ان تكون داخل واجهة المواعيد على موقع تقدير بإختيارك الخدمات الإلكترونية ثم حجز موعد في الصفحة الرئيسية.

أدخل الإسم إلى جانب رقم الجوال، أول الخانات بالأعلى. تحديد المركز وفق كل محافظة تختارها يتبع ذلك تسجيل رقم الحادث إدخل حروف لوحة السيارة وفي الخانة باليسار رقم لوحة السيارة عليك بإختيار التاريخ ثم بعد ذلك الوقت، وفق ماهو متاح بالقائمة النقر على خيار إحجز وتجدها بالأسفل.. إدخال رمز التفعيل المرسل الى الجوال ثم الضغط على خيار التحقق

بعد أن يكون لديك موعد مفعل لمراكز تقدير يجب الاخذ بالحسبان الحضور المبكر بربع ساعة عل الاقل.

رابط حجز موعد تقدير أون لاين 2021

بتسجيل الدخول الى رابط موقع تقدير التاليhttps://www.taqdeer.sa/%d8%ad%d8%ac%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%af سيتم تحويلك الى صفحة نظام المواعيد الالكترونية، ومن خلاله يتم تحديد الموعد في اليوم والوقت المناسبك كما تريد. كما بإلإمكان معرفة أوقات العمل مراكز تقدير على نفس الرابط المذكور.

إدارة الحجز

تمنح ميزة إدارة الحجر المتوفرة عل موقع ويب-تقدير- القدرة على التحقق من الحجر والإستعلام عنه. وفيما يلي الخطوات لفعل ذلك.

قم بالولوج الى رابط موقع تقدير ثم إلنقر على خيار إدارة الحجز، بالقائمة المنسدلة

إدخال رقم المرجع برقم الحادث، او رقم الحجز

كتابة الرقم المرجعي في الخيار الذي يتطلب ذلك

إضافة رقم الجوال الخاص بك، ثم الضغط على زر التحقق

مراكز تقدير في السعودية 2021

تتوفر مراكز تقدير في أنحاء مختلفة داخل السعودية لتوسيع نطاق الخدمات بإحترافية وعناوين المراكز، هي