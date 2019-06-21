رابط حجز موعد الاحوال المدنية عبر أبشر وزارة الداخلية السعودية

رابط حجز موعد الأحوال المدنية عبر بوابة أبشر الإلكترونية من أهم المواقع التي يبحث عنها المقيمين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم موقع أبشر الإلكترونية وهي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية خدمات إلكترونية متميزة توفر الوقت والجهد على المقيمين على الأراضي السعودية سواء المغتربين الوافدين أو المواطنين بالمملكة، حيث يقوم المقيم أو المواطن بإنهاء المعاملات الحكومية الخاصة دون الحاجة إلى الوقوف في صفوف في المصالح الحكومية ومضيعة الوقت، لذلك نقدم لكم طريقة مبسطة حول حجز موعد في الأحوال المدنية بالخطوات عبر بوابة أبشر الأحوال المدنية، فتابعونا لمعرفة آلية حجز موعد بالأحوال المدنية إلكترونيًا بسهولة ويسر.

رابط حجز موعد الأحوال المدنية

رابط حجز موعد الأحوال المدنية من الموضوعات التي تهم المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم بوابة أبشر الأحوال المدنية خدمات متميزة يستفيد منها المغترب والمواطن بالسعودية، حيث تسعى المملكة إلى تطبيق رؤية المملكة 2030 التي تعتمد علي المنظومة الإلكترونية الحديثة والمطورة في جميع المجالات سواء في التعليم من خلال موقع نظام نور والكهرباء والمياه والتقديم على الوظائف إلكترونيا عبر بوابة جدارة.

خطوات حجز موعد في الأحوال المدنية

يتم حجز موعد في الأحوال المدنية من خلال الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية على شبكة الانترنت بحساب المستفيد سواء كنت مواطنًا أو مقيمًا باللمملكة إتباع التالي:

تسجيل الدخول على موقع أبشر

إدخال رقم الهوية بالنسبة للمواطنين بالمملكة.

إدخال رقم الإقامة بالنسبة للمغتربين المقيمين بالمملكة.

كتابة تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم.

إدخال الرمز المرئي الموضح بالشاشة.



اختيار الموعد المناسب من خلال فتح شاشة المواعيد المتاحة.

تقوم في النهاية باختيار مقر مكتب الأحوال المدنية المطلوب.

موقع أبشر الإلكتروني

يقدم موقع أبشر الالكتروني خدمات الكترونية جيدة منها الاستعلام عن هوية المقيم وطلب الاستعلام عن التأمين الصحي و التقديم على طلب وثيقة بدل فاقد، كل هذه الخدمات تكون متاحة بعد التسجيل في بوابة أبشر وزارة الداخلية، ويجب توخي الدقة عند ملء البيانات عند فتح حساب على موقع أبشر، حيث أكدت وزارة الداخلية للكثير من المرات على ضرورة إدخال بيانات صحيحة عند التسجيل في أبشر وأنه لابد من كتابة رقم تليفون جوال وبريد ‘إلكتروني صحيح عبر بوابة أبشر الإلكترونية.