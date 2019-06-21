طريقة حجز موعد فى الاحوال المدنية عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية رابط

يبحث الكثيرون من المواطنون بالمملكة العربية السعودية عن خطوات حجز موعد في الأحوال المدنية عبر بوابة أبشر الإلكترونية، ونقدم منصة “أبشر” هذه الخدمة لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين والمقيمين ، لإتمام إجراءات الخدمات بكل سهولة ويسر في أسرع وقت ممكن، وذلك فى إيطار خطه المملكة التي تهدف الى تقديم الخدمات إلكترونيا فى المؤسسات العامة والهيئات،والان سنتعرف على خطوات حجز موعد في الاحوال المدنية التابعة لوزارة العدل .
طريقة حجز موعد في الاحوال المدنية
- الدخول علي منصة “أبشر” لحجز موعد في الأحوال المدنية من هنا.
- النقر على أختيار الخدمات الإلكترونية .
- وجد العديد من الإختيارات، إنقر على اختيار الأحوال المدنية، ثم اضغط على حجز موعد.
- قم بإدخال المعلومات المطلوبة بدقة وطريقة صحيحة، وهي تاريخ الميلاد، وبطاقة الهوية الخاصة بك .
- الخطوة التالية قم بإدخال الرمز الموجود .
- ستظهر لك معلومات عن الخدمة، ستجد اختيار خدمة حجز المواعيد قم بالضغط عليه .
- سوف تجد أمامك العديد من الخيارات، عليك الضغط على الأحوال المدنية، ومن بعد ذلك حجز موعد.
- توجد عده خيارات امامك حدد الخدمة التى تريدها .
- من هذه الخدمات ( استخراج شهادة ميلاد – تجديد هوية – استخراج شهادة وفاة، والعديد من الخدمات الأخرى .
- بعد إختيار الخدمة سيظهر لك اختيار تحديد المنطقة، بعد ذلك انقر على الانتقال الى الخطوة التالية .
- قم بتحديد مكتب الأحوال الذى تود التعامل معه .
- ثم أختار موعد من المواعيد المتواجده في جدول المواعيد .
- راجع كافة المعلومات التي أدخلتها، ثم قم بتأكد الحجز .
- سوف تحصل على تذكرة الحجز، تقوم بطباعتها والتوجه بها الى مكتب الأحوال المدنية في الموعد المحدد .
- احرص على تحضير المستندات المطلوبة، لاتمام خدماتك بأسرع وقت ممكن .
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