طريقة حجز موعد فى الاحوال المدنية عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية رابط

يبحث الكثيرون من المواطنون بالمملكة العربية السعودية عن خطوات حجز موعد في الأحوال المدنية عبر بوابة أبشر الإلكترونية، ونقدم منصة “أبشر” هذه الخدمة لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين والمقيمين ، لإتمام إجراءات الخدمات بكل سهولة ويسر في أسرع وقت ممكن، وذلك فى إيطار خطه المملكة التي تهدف الى تقديم الخدمات إلكترونيا فى المؤسسات العامة والهيئات،والان سنتعرف على خطوات حجز موعد في الاحوال المدنية التابعة لوزارة العدل .

طريقة حجز موعد في الاحوال المدنية