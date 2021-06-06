رابط حجز موعد وزارة العدل الكويتية meta

تُطبق وزارة العدل الكويتية نظام حجز المواعيد لمراجعة كل الإدارات التابعة لها منذ منتصف العام الماضي والنظام مستمر خلال لفترة القادمة بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم، ويجب على المراجع زيارة رابط حجز موعد وزارة العدل الكويتية وأخذ باركود الموعد في حال أن الخدمة التي يريد إنجازها تتطلب حضورة شخصيًا إلى أحد مقرات الوزارة، ومن تلك المعاملات التي تتطلب أخذ موعد معاملات محاكم الكويت المختلفة والمتواجدة في كل المحافظات، معاملات التسجيل العقاري، معاملات التوثيق التابعة للوزارة، وكتابات العدل وغيرها.

حجز موعد وزارة العدل الكويتية

كان رابط حجز مواعيد وزارة العدل متوفر على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت في البداية، لكن الوزارة نقلت منصة المواعيد إلى موقع متى للمواعيد الحكومية، هذا الموقع الذي يتيح للمواطن والمقيم حجز موعد مع الكثير من الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية في الكويت، تدشين منصة متى للمواعيد جاء ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي الحكومي.

خطوات حجز موعد وزارة العدل الكويتية

أول خطوة الذهاب إلى منصة مواعيد وزارة العدل الكويتية وهي على موقع “منصة متى”.

رابط منصة متى للمواعيد من هنا

تقوم بتسجيل الدخول على حسابك على الموقع بالرقم المدني وكلمة المرور.

في حال عدم وجود حساب لك على الموقع تقوم بإنشاء حساب جديد.

عتد الدخول على حسابك تختار “وزارة العدل”.

تقوم بتحديد موعد وتاريخ مراجعة الوزارة.

تقوم بتقديم الطلب.

رابط حجز موعد وزارة العدل الكويتية

بعد تقديمك للطلب، يُرسل لك نظام منصة متى رسالة تأكيد الحجز، تحتوي تلك الرسالة على كل بيانات الحجز، وتاريخ وموعد المراجعة كما حددته، كما تحتوي على باركود المراجعة للمحكمة أو مكتب التسجيل والتوثيق أو أي من الإدارات التابعة للوزارة، رابط حجز موعد وزارة العدل الكويتية هو:

https://metaprodapp.azurewebsites.net/

عند الزيارة للمراجعة يُطلب منك صورة باركود وزارة العدل والتي يجب أن تحتفظ بها على هاتفك الجوال، كما يجب أن تتخذ كل الإجراءت الاحترازية عند الزيارة.