رابط حساب المواطن الدفعة 19 للاستعلام عن قيمة الدعم المستحق لشهر يونيو 2019

مع اقتراب موعد صرف حساب المواطن، يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة عن رابط حساب المواطن الدفعة 19 ، وقبل إيداع الدعم في حسابات المستفيدين البنكية، أعلن الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر، أن تحديث حساب المواطن أو البيانات لا يؤثر على مبلغ الدعم، وفي حال انطبقت شروط الأهلية على المستفيد سوف يشمله الدعم.

وكان حساب المواطن أعلن في تغريدة أخرى على الحساب الرسمي، أنه في حال وجود تغييرات على بياناتك سيتم دراستها من قبل المختصين والعمل على التحقق منها، وأهابت كافة مستفيدي حساب مواطن، أنه يجب معرفة قيمة استحقاق المبلغ عبر استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية من خلال البوابة الإلكترونية.

التسجيل بحساب المواطن

وكان حساب المواطن أعلن أنه يمكن التسجيل في الدفعة القادمة من البرنامج قبل نهاية موعد صرف الدفعة الحالية من برنامج الدعم، وفق بعض الضوابط والشروط، من بينها أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطن أو المواطنة، والزوج والزوجة الغير سعودية، وألا يكون مقيم خارج المملكة لمدة ثلاثة أشهر خلال العام الحالي، وألا يكون متواجداً داخل أحد السجون أو دور الإيواء الحكومية.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية فقط

هذا ويمكن معرفة أسماء المقبولين في البرنامج من خلال رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية فقط ـ عبر تسجيل دخول حساب المواطن، ومن ثم كتابة رقم الهوية، وكلمة المرور الخاصة بك في الخانات المخصصة لها، وكذلك أعلن البرنامج أنه يتم صرف حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

رابط حساب المواطن الدفعة 19

وأعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي أيضاً أنه لا يحق للبنوك حجز قيمة الدعم، و استقطاع أي جزء منها، وفي حال حدوث ذلك، يجب على المستفيد من البرنامج التوجه بشكوى إلى البنك، وفي حال عدم رد البنك خلال مدة ثلاثة أيام يتم تقديم شكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ودعت كافة المستفيدين إلى الاستعلام عن حساب المواطن من خلال رابط البوابة الإلكترونية على رابط حساب المواطن الدفعة 19 ، وذلك عبر كتابة رقم الهوية الخاصة بالمستفيد.

تحديث: هذا وينتظر عدد كبير من السعوديين في المملكة بدأ صرف حساب المواطن من الدفعة التاسعة عشر، ويستفيد من هذه الدفعة من استوفوا شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق، ومن المتوقع بدأ الصرف خلال الساعات القليلة القادمة، وفي حال وجود شكوى أو استفسار يرجى التواصل على رقم حساب المواطن المجاني على رقم 19912.