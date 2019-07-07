رابط حساب المواطن للتسجيل في الدفعة 21 لشهر أغسطس 2019

مع اقتراب إيداع الدفعة القادمة يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط حساب المواطن، وذلك من أجل التسجيل في برنامج الدعم الحكومي عبر البوابة الإلكترونية، ودعا البرنامج كافة الراغبين في التسجيل إلى ضرورة التوجه إلى موقع حساب المواطن الرسمي للتسجيل قبل إيداع الدفعة القادمة من الدعم، كما يجب على كافة الراغبين أن يكون المستفيد مستوفي شروط الأهلية، والتي من بينها أن يكون المسجل سعودي الأصل والمنشأ.

شروط حساب المواطن

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، على أن يستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة السعودية، الزوج أو الزوجة الغير سعودية، وحاملي بطاقات التنقل.

يجب على المتقدم أن يقيم بشكل دائم دائم حدود الدولة، حيث يجب ألا يقيم خارج المملكة العربية السعودية أكثر من ثلاثة أشهر خلال السنة الماضية.

يجب أيضاً عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء السعودية، أو السجون.

ويشترط أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

رابط التسجيل في حساب المواطن

هذا وأوضح البرنامج من خلال الحساب الرسمي على تويتر، أنه قبل التوجه إلى رابط التسجيل في حساب المواطن، يشترط أنه في حال إن كان المستفيد سواء ذكراً أو أنثى، تخطوا عمر 18 إلى 24 عاماً، فلابد من إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة التي تثبت الاستقلالية، مثل ( سكن الجامعة – صك الملكية – كليات حربية أو عسكرية – فاتورة الكهرباء – عقد الإيجار الموحد )، وذلك باسم الشخص المستفيد، وفي حال عدم توافر أي من هذه الأوراق أو المستندات يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة.

رابط حساب المواطن

هذا ومع اقتراب موعد صرف حساب المواطن في اليوم العاشر الميلادي لهذا الشهر، نوع الحساب الرسمي للبرنامج، أنه يمكن الآن تسجيل حساب المواطن السعودي، وذلك من خلال رابط حساب المواطن، عبر كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، من بينها الاسم، رقم هوية المستفيد، رقم الجوال، وسيتم تلقي الدعم في حسابات المستفيدين البنكية في حال إن توافرت فيه شروط الأهلية.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية فقط

بالنسبة للمستفيدين ممن ينتظرون دعم الدفعة 20 من برنامج حساب المواطن، يمكن لهم معرفة أسماء المقبولين في البرنامج من خلال رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية فقط، وكان الحساب الرسمي على تويتر أعلن أن موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو لعام 2019، الموافق 7 ذي القعدة لعام 1440 هجرياً.