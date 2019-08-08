دعا حساب المواطن المواطنين للولوج إلى رابط حساب المواطن للتسجيل في الدفعة 22 شهر سبتمبر من أجل الاستفادة من الدعم المقدم من الحساب، وذلك بالتزامن من إيداع الدفعة 21 شهر أغسطس ، حيث تتواصل عمليات التسجيل عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية لتسجيل الدفعة 22 شهر سبتمبر وفقًا لشروط الأهلية المُعلن عنها سلفًا من قبل حساب دعم المواطن، حيث تم إيداع 21 دفعة من حساب المواطن بإجمالي مبلغ إيداع 50 مليار ريال في حسابات المستفيدين منذ انطلاق البرنامج إلى اليوم يواصل الحساب تقديم الدعم لكل المستحقين للدعم .

رابط حساب المواطن للتسجل في الدفعة 22



بإمكان الولوج إلى رابط حساب المواطن للتسجيل في الدفعة 22 شهر سبتمبر والاستفادة من الدعم المقدم:

قم باختيار تسجيل جديد

ثم قم بتعبئة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد .

سوف تصلك رسالة عبر الجوال بالرقم السري .

من ثم قم بتسجيل الدخول بالرقم السري .

سوف تفتح لك نافذة من أجل تغير الرقم السري فقم بتدوين الرقم السري لحسابك .

ستظهر لم صفحة تحتوي على أربعة نوافذ ثم بالنقر على أيقون تعبئة واستكمال الطلب .

ثم أدخل البيانات العامة (الحالة الاجتماعية -القدرة على العمل – الحالة الصحية – المستوى التعليمي ).

ثم قم بتعبئة بيانات العنوان الخاصة بك .

بعد ذلك قم بتعبئة بيانات التابعين والإجابة على الأسئلة بنعم أو لا وتعبئة البيانات الخاصة بهم إن وجد .

وفي مرحلة الإفصاح عن الدخل قم بإدخال البيانات الخاصة بدخلك ودخل التابعين في حالة الوجود .

بعد ذلك قم بتعبئة البيانات الخاصة بالعقارات .

ثم تعبئة البيانات الخاصة بالحساب البنكي .

وفي النهاية قم بمراجعة طلبك كاملًا ثم النقر على مربع الإقرار والتعهد .

شروط التسجيل في حساب المواطن

إدخال رقم الهوية الوطنية وكارت العائلة بطريقة صحيحة

إدخال معلومات صحيحة عن الدخل ومعلومات العمل.

الإفصاح كاملًا عن البيانات والمعلومات الخاصة بالدخل الإضافي وإعانات الدولة.

إدخال معلومات دخل التابعين ودخل الزوجة إن وجد.

إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان ومدى نشاط الحساب.

يجب ألا يتجاوز الراتب عشرين ألف ريال سعودي .

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن

أن يكون المتقدم للاستفادة من حساب المواطن سعودي الجنسية يعيش في المملكة منذ المنشأ من أبوين سعوديين ويستثنى ابنه وابن الزوج والزوجة غير السعودية.

أن يكون المتقدم لبرنامج حساب المواطن مقيم في المملكة بصفة مستمرة ولا يقيم خارجها أكثر من 90 يوم.

يشترط عدم تواجد المتقدم للحصول على الدعم في أحد السجون أو دور الإيواء الحكومي.

لابد من توافق البيانات المفصح عنها من قِبل الشخص المتقدم مع البيانات في الجهات ذات الصلة.

ومن أهم معايير الاستحقاق التي يقوم عليها حساب المواطن معرفة الدخل الكلي وعدد أفراد الأسرة وأعمار الأفراد التابعين للمستفيد الرئيس .

هذا ويواصل حساب دعم المواطن في الرد على كل الاستفسارات والشكاوى التي تأرق المستفيدين من الحساب من خلال خدمات العملاء المستمر و رابط حساب المواطن و رقم حساب المواطن ، وصفحة توتير وخدمة صوتك مسموع، كما وفر حساب المواطن رابط لكل المستفيدين الراغبين في معرفة قيمة الاستحقاق المقدم لهم وعمل استعلام حساب المواطن برقم الهوية الوطنية أو عن طريق حاسبة حساب المواطن ، حيث يستطيع كافة المستفيدين من برنامج حساب المواطن من التأكيد ومعرفة قيمة الاستحقاق المقدر وقيمة الدعم المقدم من الحساب، وكل ما عليك القيام به هو ملء الخانات لتظهر حتى تظهر لك نتيجة استعلامك أمامك .