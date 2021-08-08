رابط خدمة الإستعلام عن تاشيرة برقم الجواز على منصة (إنجاز) السعودية

الإستعلام عن تاشيرة برقم الجواز خدمة مقدمة من وزارة الخارجية السعودية على منصة التأشيرات الإلكترونية( إنجاز) enjazit.com.sa التي تصدرها وزارة الخارجية وممثلي المملكة في الخارج مما يسمح للمقيمين الذين يقدمون لطلب إصدار التأشيرة او تجديد التاشيرة خروج وعودة المنتهية من الإستعلام عنها بعد طلب التقديم.

الإستعلام عن التأشيرة الإلكترونية

خدمة إستعلام عن التاشيرة تمنح صاحبها مسؤولية التاكد من صدورها ومعرفة صلاحيتها في خدمة متصدرة على موقع إنجاز، حيث يستفيد منها الآلاف من الوافدين في الداخل والخارج، فضلاً قم بملئ الخانات المخصصة للاستعلام عن التاشيرة برقم الجواز عبر تحديد خيار البحث عن التاشيرة برقم الطلب، ثم إدراج رقم الطلب، إضافة رقم الجواز، وعمل إستعلام. وإليك شرح دليل الاستعلام عن التاشيرة برقم الجواز بالخطوات الآتية:

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طريقة الإستعلام عن التاشيرة عبر منصة إنجاز https://enjazit.com.sa/

أدخل موقع إنجاز، التابع لوزارة الداخلية لإدارة التاشيرات

أختر تاشيرة بإستخدام رقم الطلب في خانة البحث عن”

أدخل رقم الطلب في الخانة التي تليها

أدخل رقم الجواز

قم بإعادة مطابقة رمز الصورة بشكل صحيح

الضغط على إستعلام

بإكمال الخطوة السابقة، ستظهر نتائج الإستعلام عن التاشيرة بكافة تفاصيلها

وللدعم الفني يرجى عمل التواصل مع مركز الإتصال الموحد على أرقامه وهي

920033334 ومن خارج المملكة 00966920033334

تقدم منصة إنجاز خدماتها للافراد والشركات متعلقة بالتاشيرات بأنواعها مثل

طلب الحصول على تأشيرة دخول

إستمارة طلب تأشيرة الحج والعمرة

دفع رسوم تاشيرة التفويض على تأشيرة

تمديد صلاحية تأشيرة زيارة منتهية