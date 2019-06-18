رابط خدمة قرض عقاري بدون تحويل راتب عبر موقع صندوق التنمية العقارية

أطلق صندوق التنمية العقارية اليوم خدمة الحصول على قرض عقاري بدون تحويل راتب من الصندوق العقاري، وذلك من أي من شركات التمويل المشاركة، أو البنك، وتأتي خدمة قرض الصندوق العقاري بدون تحويل راتب، كأحدث أحدث الخدمات التمويلية التي يتم تقديمها من خلال موقع صندوق التنمية العقارية، التي يستفيد منها المدنيين والعسكريين، وفق بعض الضوابط والشروط المعلن عنها.

وفي وقت سابق أعلن الصندوق العقاري عن إتاحة خدمة يمكن من خلالها الإطلاع على كافة الجهات التمويلية، وذلك من أجل التيسير على كافة مستفيدي صندوق التنمية العقارية، كما أنه أعلن من خلال حسابه الرسمي على تويتر أنه تم مد ساعات العمل لدى بعض البنوك، حتى يتمكن المستفيدين من القرض العقاري للاستفسار حول القرض.

تحديث صندوق التنمية العقاري

على الجانب الآخر، يجب تحديث صندوق التنمية العقاري، وذلك بناءً على توضيحات وتوصيات تم نشرها على حساب الصندوق الرسمي على تويتر، منوهاً إلى أن عملية تحديث بيانات الصندوق العقاري تأتي للتسهيل على كافة المستفيدين من أجل التواصل معهم، وتقديم كافة خدمات القرض العقاري بكل سهولة ويسر.

قرض عقاري بدون تحويل راتب

هذا ويمكن من خلال موقع صندوق التنمية العقاري التقديم للحصول على القرض العقاري عبر الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال رابط قرض عقاري بدون تحويل راتب، ويمكن الاستفادة من القرض من خلال إحدى جهات التمويل المشاركة، سواء البنوك أو شركات التمويل.