رابط سريع: نتائج اختبار قياس القدرة المعرفية 1440 برقم الهوية qiyas

أعلن برنامج قياس نتائج اختبار القدرات المعرفية لعام 1440 على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز الوطني للقياس اليوم الخميس ؛وذلك للفترة الأولى ؛في حين اشتكى الكثيرون من صعوبة الدخول على الموقع بسبب زيادة أعداد المستخدمين لمعرفة نتيجة اختبار القدرة المعرفية الخاصة بهم ؛وطالب البعض بتوفير طرق أخرى بديلة عن الموقع الإلكتروني مثل الرسائل النصية ؛أو خط ساخن للتجاوب مع المستفيدين حلول مرضية للجميع.

موقع نتائج قياس القدرة المعرفية 1440

يمكن الحصول على نتائج قياس اختبار القدرة المعرفية من هنا ؛والذي اعتبرته كثير من الدراسات البحثية والأكاديمية المعترف بها وبعد مرور فترة زمنية ليست بالقصيرة أبدا أن اختبار القدرات يوضح بشكل كبير مدى قدرة الموظف على أداء المهام الوظيفية الموكلة إليه بكفاءة وفعالية دون تحديد ماهية الوظيفة ؛لأنه يقيس مدى القدرة المعرفية في العموم بجانب عدة معايير أخرى سوف تقوم وزارة الخدمة المدنية لإجراء المفاضلات اللازمة على سلم الخدمة بخلاف الوظائف الصحية والتعليمية.

محتوى اختبار القدرة المعرفية

تم اختيار مكونات اختبار القدرة المعرفية قياس qiyas مستندين على نظرية علمية حديثة العهد وهي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف وتقسيم القدرات العقلية إلى أربع قدرات أساسية وهي:

القدرة اللفظية: القدرة على الفهم السليم للكلمات ومعانيها وكيف ومتى تستخدم والعلاقة بين تلك الكلمات والمعاني الضمنية وراءها سواء كانت في جملة أو فقرة أو نص كتابي.

القدرة الكمية: القدرة على التعامل مع ومعالجة المعلومات الكمية.

القدرة الاستدلالية: التطبيق السليم لقواعد الاستدلال والاستنباط والاستقراء لأية معلومات أو بيانات أو رموز مجردة أو معنوية ليتم فهمها بطريقة منطقية وبالتالي الوصول استنتاجات واضحة بشأنها.

القدرة المكانية :مدى قدرة الشخص البصرية على التكيف على ما يراه من أشكال هندسية ورسومات وصور وقدرته على تخيل الرسوم ثنائية الأبعاد وتصورها وكأنها أجسام ثلاثية الأبعاد.

أهمية اختبار قياس qiyas

يؤكد العلماء أن اختبار القدرة المعرفية يؤهل الفرد على اكتساب قدرات عالية للتعلم وإثراء المعرفة لديه والتي ستفيد بشكل كبير في حل المشكلات التي تواجهه وتزيد من قدرته على التحكم في البيئة التي يعيش فيها بجانب التكيف السهل مع ظروف وأحوال البيئة التي يعيش فيها.