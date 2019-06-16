رابط “سند” محمد بن سلمان للزواج/ التسجيل على الدفعة الخامسة وإنتظار صرف الدفعة الرابعة

مبادرة “سند” للزواج أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نهاية عام 2018، وتهدف إلي توفير حياة كريمة للشباب المقبل على الزواج، ويساعد في زيادة دخول الشباب في مرحلة الزواج لزيادة الإستقرار وتكوين أسرة، ويقدم برنامج “سند” العطاء للشباب الغير قادر على تكوين أسرة وإتمام الزواج، وجاءت هذه المبادرة ضمن رؤية المملكة السعودية 2030 لتحقيق حياة كريمة للمواطن السعودي.

برنامج “سند” للزواج

يقدم برنامج سند مبالغ مالية للشباب المقبل على الزواج، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط الأهلية، ويكونوا من الفئات المستحقة للعطاء، وقد قام البرنامج بصرف ثلاث دفعات حتي الأن، ويترقب المسجلين على الدفعة الرابعة صرف العطاء، في حين يستمر التسجيل على الدفعة الخامسة لمن ينطبق عليهم شروط الأهلية.

رابط التسجيل على برنامج “سند” للزواج

يتم التسجيل للحصول على عطاء الزواج عبر الدخول على موقع برنامج “سند” للزواج.

الفئات المستحقة لعطاء برنامج “سند”

أبناء الشهداء.

أصحاب الهمم.

الأيتام.

طريقة الحصول على عطاء برنامج “سند”

الدخول على موقع سند الإلكتروني. عمل حساب وإدخال البيانات. التأكد من مطابقة شروط الأهلية على المتقدم. إجتياز دورة الوعي المالي. إنتظار صرف العطاء للمستحق.

شروط الأهلية للحصول على “سند” الزواج

للحصول على عطاء سند الزواج وجب توافر شروط للأهلية في المتقدم ونوضحها كما يلي.