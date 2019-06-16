رابط “سند” محمد بن سلمان للزواج/ التسجيل على الدفعة الخامسة وإنتظار صرف الدفعة الرابعة

مبادرة “سند” للزواج أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نهاية عام 2018، وتهدف إلي توفير حياة كريمة للشباب المقبل على الزواج، ويساعد في زيادة دخول الشباب في مرحلة الزواج لزيادة الإستقرار وتكوين أسرة، ويقدم برنامج “سند” العطاء للشباب الغير قادر على تكوين أسرة وإتمام الزواج، وجاءت هذه المبادرة ضمن رؤية المملكة السعودية 2030 لتحقيق حياة كريمة للمواطن السعودي.
برنامج “سند” للزواج
يقدم برنامج سند مبالغ مالية للشباب المقبل على الزواج، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط الأهلية، ويكونوا من الفئات المستحقة للعطاء، وقد قام البرنامج بصرف ثلاث دفعات حتي الأن، ويترقب المسجلين على الدفعة الرابعة صرف العطاء، في حين يستمر التسجيل على الدفعة الخامسة لمن ينطبق عليهم شروط الأهلية.
رابط التسجيل على برنامج “سند” للزواج
يتم التسجيل للحصول على عطاء الزواج عبر الدخول على موقع برنامج “سند” للزواج.
الفئات المستحقة لعطاء برنامج “سند”
- أبناء الشهداء.
- أصحاب الهمم.
- الأيتام.
طريقة الحصول على عطاء برنامج “سند”
- الدخول على موقع سند الإلكتروني.
- عمل حساب وإدخال البيانات.
- التأكد من مطابقة شروط الأهلية على المتقدم.
- إجتياز دورة الوعي المالي.
- إنتظار صرف العطاء للمستحق.
شروط الأهلية للحصول على “سند” الزواج
للحصول على عطاء سند الزواج وجب توافر شروط للأهلية في المتقدم ونوضحها كما يلي.
- أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.
- أن يكون عمر الزوج بين “21-40” والزوجة بين “18-40”.
- أن يكون أول زواج للرجل.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية كحد أدني.
- ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة وقت التقديم.
- ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.
- ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.
- الحصول على نسبة 60% في دورة الوعي المالي.
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