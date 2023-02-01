رابط طاقات تسجيل دخول وصول والتعرف على البرنامج وأهميته

برنامج دعم المرأة العاملة وصول عن طريق منصة طاقات البوابة الوطنية للعمل بالمملكة العربية السعودية، وهي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعمل من خلالها على دعم استقرار المرأة السعودية في العمل من خلال توفير وسيلة المواصلات الآمنة بأقل التكاليف، وبعد أن تعرفنا على ماهية الخدمة نتطرق من خلال هذا المقال إلى معرفة أهدافها، وشرح طريقة التسجيل في طاقات وصول.
ما هي أهداف برنامج دعم وصول؟
تحرص الحكومة السعودية على تواجد المرأة في سوق العمل كأحد العناصر الداعمة لاقتصاد البلاد، ولذلك تسعى إلى توفير بيئة العمل المناسبة والظروف الآمنة التي تساعدها على خدمة الوطن، وهذا من الأهداف الأساسية لنشأة برنامج طاقات وصول وهي كالتالي؛
- توفير الدعم لانضمام واستقرار المرأة في سوق العمل.
- العمل على تخفيض تكلفة التنقل من وإلى العمل.
- كذلك والأهم توفير وسيلة نقل آمنة.
رابط وطريقة التسجيل في طاقات وصول لنقل المرأة العاملة
يمكنك التسجيل في البرنامج من خلال إتباع بضعة خطوات غاية في اليسر كما يلي؛
- قم بالتوجه إلى الرابط الرسمي لتسجيل دخول طاقات وصول.
- ومن ثم قم بالدخول كما المعتاد باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك0
- ومن قائمة البرامج قم بالنقر على جميع البرامج كما بالصورة.
- منها قم باختيار خدمة وصول المرأة العاملة.
- ليتم نقلك إلى صفحة التعريق بالخدمة ثم قم بالضغط على تبويب “تقدم هنا”.
- هنا يتم نقلك إلى صفحة إدخال البيانات الخاصة واللازمة لتقديم الخدمة.
- تأكد من البريد الإلكتروني ورقم الجوال الخاصين بك.
- ثم قم بملء بيانات تحديد العنوان والتأكيد عليها باستخدام الخريطة.
- ومن ثم تحديد بيانات مكان العمل بنفس الطريقة.
- ثم الموافقة على بنود الخدمة والضغط على زر متابعة.
- وهنا تظر لك رسالة تنبيه أنه يجب عليك تفعيل الرابط المرسل على بريدك الالكتروني خلال 48 لتأكيد الخدمة.