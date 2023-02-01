رابط طاقات تسجيل دخول وصول والتعرف على البرنامج وأهميته

برنامج دعم المرأة العاملة وصول عن طريق منصة طاقات البوابة الوطنية للعمل بالمملكة العربية السعودية، وهي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعمل من خلالها على دعم استقرار المرأة السعودية في العمل من خلال توفير وسيلة المواصلات الآمنة بأقل التكاليف، وبعد أن تعرفنا على ماهية الخدمة نتطرق من خلال هذا المقال إلى معرفة أهدافها، وشرح طريقة التسجيل في طاقات وصول.

ما هي أهداف برنامج دعم وصول؟

تحرص الحكومة السعودية على تواجد المرأة في سوق العمل كأحد العناصر الداعمة لاقتصاد البلاد، ولذلك تسعى إلى توفير بيئة العمل المناسبة والظروف الآمنة التي تساعدها على خدمة الوطن، وهذا من الأهداف الأساسية لنشأة برنامج طاقات وصول وهي كالتالي؛

توفير الدعم لانضمام واستقرار المرأة في سوق العمل. العمل على تخفيض تكلفة التنقل من وإلى العمل. كذلك والأهم توفير وسيلة نقل آمنة.

رابط وطريقة التسجيل في طاقات وصول لنقل المرأة العاملة

يمكنك التسجيل في البرنامج من خلال إتباع بضعة خطوات غاية في اليسر كما يلي؛