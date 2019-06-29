رابط  طريقة التسجيل فى برنامج حساب المواطن و الشروط اللازمة للتسجيل

يبحث الكثيرون عن طريقة التسجيل في برنامج “حساب المواطن” ، وشروط التسجيل، ويعد من اهم البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين، لاعانتهم على ظروف المعيشة، وذلك ضمن خطة التطور الاقتصادى للمملكة 2030، وتحتاج للتسجيل فى برنامج حساب المواطن الى عده خطوات، التي سنتعرف عليها من خلال هذا الموضوع، اسنادا الى شروط لاتمام التسجيل، ويتم صرف الدفعات المستحقة فى اليوم العاشر من الشهر بالتاريخ الميلادي، ويتم صرفه قبله بيوم او بعده بيوم، فى حاله الإجازة الرسمية .

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن ان يكون المتقدم سعودي الجنسية .

ان لا يكون من المسجل متواجد او فى دور الايواء او السجون .

ان يكون لمتقدم وافد داخل السعودية بشكل دائم، بحيث لا تتعدى اقامته خارج بلاده عن 90 يوم فى اخر سنة . طريقة التسحيل فى حساب المواطن

الدخول على موقع حساب المواطن.

النقر على إختيار تسجيل جديد .

قم بإدخال بياناتك الشخصية وهى ( رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رمز التحقق) .

بعد استكمال ادخال البيانات المطلوبة قم بالضغط على كلمة تسجيل .

سيتم إرسال رسالة على الهاتف من قبل الموقع تحتوى على الرقم السري .

استخدم كلمة السر التى ارسلت اليك ورمز التحقق ورقم الهوية، لتسجيل الدخول على الموقع.

ثم قم بالنقر على كلمة دخول.

سوف تظهر لك رسالة تبديل كلمة المرور، قم بكتابة كلمة المرور التي ارسلت اليك ثم قم بكتابة كلمة مرور جديده.

الخطوة التالية قم بتعيين واستكمال الطلب .

سوف يتطلب منك ادخال بينات خاصة بالحالة الاجتماعية والحالة الصحية والمستوى التعليمي، والحالة المهنية الخاصة بالقدرة على العمل، ثم اضغط على كلمة التالي.

فى الخطوة التالية قم بإدخال البيانات الخاصة بـ المنزل .

ثم تظهر لك استفسارات قم بإجابتها بأختيار نعم او لا .

قم بادخال البيانات الخاصة بالدخل الخاص بك وكذلك دخل التابعين اذا كان لديهم مصدر دخل .

قم بادخال البيانات الخاصة بحسابك البنكي وبيانات العقارات .

بعد الانتهاء من كتابه البيانات المطلوبة قم بالتأكد من صحتها ومراجعتها جيدا.

ثم قم بالنقر على “الإقرار والتعهد للحفظ”. الحاسبة التقديرية لحساب المواطن اول خطوة هى تسجيل الدخول على موقع حساب المواطن.

قم باختيار الحاسبة التقديرية .

ثم عليك ادخال عدد الاشخاص فى العائلة إبتداء من سن 18 عام فما فوق .

ثم قم بإدخال الاشخاص الذي يبلغ عمرهم اقل من 18 عام ان وجدوا .

ثم قم بإدخال المجموع الكلى لدخل الاسرة .

سوف تظهر لك الخاسبة التقدريرية وقيمة المبلغ المستحق للدعم . رقم حساب المواطن الجديد فى حالة الاستفسار عن اى معلومات خاصة بحساب المواطن يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء على الرقم المختصر 19912.

خدمة العملاء متاحة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 10 مساءا، اما في يوم الجمعة والسبت فهى متاحة من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 11 مساءا .