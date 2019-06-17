رابط فحص مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ ، نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت اورج تفاصيل جديدة حول مساعدة المقطوعة ، والتي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية لكافة الأسر ذات الدخل المنخفض والتى لا تقدر على التعايش مع غلاء المعيشة ، ولا تقدر على تلبية إحتياجاتها ، وتعتبر مساعدة المقطوعة أحد أهم وأبرز البرامج التى تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين ، وذلك من اجل مساعدتهم فى تلبية إحتياجاتهم الأساسية ، وتقدم الحكومة كل ما هو في مصلحة المواطن السعودي .

شروط مساعدة المقطوعة للإستفادة من الضمان الإجتماعي

أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.

ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.

ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.

ألا يكون لديه عمل مهني.

أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.

ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

الفئات المستفيدية لمساعدة المقطوعة

للأسر محدودة الدخل فقط . حالات العجر المؤقت . للأرامل والإيتام ، النساء المطلقات . أسر السجناء ، والأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها .

رابط الضمان الإجتماعي للإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يزداد البحث في الأونة الأخيرة من قبل المواطنين في المملكة عن رابط الضمان الإجتماعي ، بالإضافة إلي معرفة تفاصيل مساعدة المقطوعة ، وذلك بعد ان تأخر صرف المساعدة بشكل كبير ، حيث تم صرف أخر المساعدة في شهر رجب الماضي ، ويمكنك الإستعلام عزيزي المواطن من خلال الرابط التالي هـــــنــــا