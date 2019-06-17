رابط فحص مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ ، نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت اورج تفاصيل جديدة حول مساعدة المقطوعة ، والتي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية لكافة الأسر ذات الدخل المنخفض والتى لا تقدر على التعايش مع غلاء المعيشة ، ولا تقدر على تلبية إحتياجاتها ، وتعتبر مساعدة المقطوعة أحد أهم وأبرز البرامج التى تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين ، وذلك من اجل مساعدتهم فى تلبية إحتياجاتهم الأساسية ، وتقدم الحكومة كل ما هو في مصلحة المواطن السعودي .
شروط مساعدة المقطوعة للإستفادة من الضمان الإجتماعي
- أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
- ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
- ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون لديه عمل مهني.
- أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
- ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
الفئات المستفيدية لمساعدة المقطوعة
- للأسر محدودة الدخل فقط .
- حالات العجر المؤقت .
- للأرامل والإيتام ، النساء المطلقات .
- أسر السجناء ، والأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها .
رابط الضمان الإجتماعي للإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي
يزداد البحث في الأونة الأخيرة من قبل المواطنين في المملكة عن رابط الضمان الإجتماعي ، بالإضافة إلي معرفة تفاصيل مساعدة المقطوعة ، وذلك بعد ان تأخر صرف المساعدة بشكل كبير ، حيث تم صرف أخر المساعدة في شهر رجب الماضي ، ويمكنك الإستعلام عزيزي المواطن من خلال الرابط التالي هـــــنــــا
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