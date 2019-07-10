رابط فحص موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة تفاصيل مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر هذا البرنامج التمويلي من ابرز البرامج التمويلية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين من أجل مساعدتهم على تلبية إحتياجاتهم ، وذلك من اجل مواجهة غلاء المعيشة ومواجهة إرتفاع الإسعار للعديد من السلع والخدمات والمحروقات ، وتعمل الحكومة في دولة المملكة على تطبيق ذلك من اجل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي ، وتطبيق رؤية المملكة للعام 2020 .
شروط مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي
- أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
- ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
- ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون لديه عمل مهني.
- أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
- ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
الفئات المسحقة للمساعدات المقطوعة
- تقدم المساعدات المقطوعة للأسر محدودة الدخل فقط.
- تقدم المساعدات المقطوعة في حالات العجز المؤقت.
- تقدم المساعدات المقطوعة للأرامل والأيتام.
- وتشمل المساعدات المقطوعة النساء المطلقات.
- يستفيد من المساعدات المقطوعة أسر السجناء.
- تشمل المساعدات المقطوعة أيضا الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.
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