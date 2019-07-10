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رابط فحص موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
رابط فحص موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ
أخبار المقطوعه..كيف اعرف متى تنزل المقطوعه
نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة تفاصيل مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر هذا البرنامج التمويلي من ابرز البرامج التمويلية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين من أجل مساعدتهم على تلبية إحتياجاتهم ، وذلك من اجل مواجهة غلاء المعيشة ومواجهة إرتفاع الإسعار للعديد من السلع والخدمات والمحروقات ، وتعمل الحكومة في دولة المملكة على تطبيق ذلك من اجل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي ، وتطبيق رؤية المملكة للعام 2020 .

شروط  مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

  • أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
  • ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
  • ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
  • ألا يكون لديه عمل مهني.
  • أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
  • ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

الفئات المسحقة للمساعدات المقطوعة

  • تقدم المساعدات المقطوعة للأسر محدودة الدخل فقط.
  • تقدم المساعدات المقطوعة في حالات العجز المؤقت.
  • تقدم المساعدات المقطوعة للأرامل والأيتام.
  • وتشمل المساعدات المقطوعة النساء المطلقات.
  • يستفيد من المساعدات المقطوعة أسر السجناء.
  • تشمل المساعدات المقطوعة أيضا الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

الإستعلام في الضمان الإجتماعي عن المقطوعة

يبحث الكثير من المتابعين في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط من أجل الإستعلام عن الضمان الإجتماعي ، وقد صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقع من اجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث يمكنك عزيزي الزائر الإستعلام من خلال الرابط التالي هـــــنـــا  

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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