رابط قياس..الاستعلام عن نتائج اختبار المعلمين والمعلمات 1441 عبر موقع qiyas

الاستعلام عن نتائج اختبار المعلمين والمعلمات 1441، وذلك من خلال المركز الوطني للقياس الذي يوفر عدة خدمات من أجل المواطنين يشمل المعلمين والمعلمات والطلاب، ويعد من المواقع الرسمية الحكومية ، ولهذا يتاح من خلاله خضوع الطلاب والطالبات في عدة اختبارات منها القدرات العامة، اختبار التحصيل الدراسي الورقي الذي بدأ للطالبات اليوم من خلال رابط رابط قياس التسجيل في اختبار التحصيلي الورقي للطالبات عبر المركز الوطني للقياس.

اختبار المعلمين والمعلمات

يتيح المركز الوطني للقياس عدة اختبارات يخوض بها شاغلي وزارة التعليم من أجل رفع كفائتهم وتحديد قدراتهم، مما يساعد في اختيار الكوادر التعليمية في هيئة التدريس من رفع مستوى وآليات العمل التعليمي للنهوض بالمملكة نحو مستقبل أفضل، ضمن السير وراء خطة التطوير الشامل ورؤية السعودية عام 2030م.

وفي هذا الصدد يقدم قياس اختبار التحصيل للطلاب (الذكور والإناث)، وذلك يخوض الطلاب لعدة اختبارات نظرية وورقية تقيس مستوى الطالب أو الطالبة من أجل التطور في نوع الأسئلة المقدمة التي تضم مجموعة متنوعة في القسم العلمي بالنسبة للتحصيل، ويخوض الطالب نوع آخر من الاختبارات تشمل الأسئلة الحسابية والسرعة والاستدلالية والقدرة على حل المشاكل والعلاقات العامة..وغيرها.

رابط الاستعلام عن نتائج اختبار المعلمين والمعلمات

من خلال رابط موقع قياس يمكن الاستعلام عن نتائج اختبار المعلمين والمعلمات، فيما يتيح الاستعلام عن نتائج القدرات 1441، ونتائج اختبارات للطلاب والطالبات، ويكون الاستعلام برقم السجل إلكترونياً، علماً بأن لابد أن يكون لديك حساب مسجل على الموقع، وبعدها تقدر أن تسجل دخول برقم السجل المدني والرقم السري، ثم دخول وبعدها الخدمات الإلكترونية ومنها حدد إحدى الاختيارات من نتائج القدرات، أو أي نتائج متاحة.