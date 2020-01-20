رابط قياس التسجيل في اختبار التحصيلي الورقي للطالبات عبر المركز الوطني للقياس

أعلن المركز الوطني للقياس عن بدء التسجيل في الاختبار التحصيلي للطالبات اليوم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، هذا وقد صرح في وقت سابق عن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للذكور وللإناث الفترة الأولى والثانية، وأشار أن التسجيل يبدأ اليوم العشرين يناير ويستمر حتى يوم الموافق 15 شهر مارس 2020م، أما عن المواعيد كلها الفترتين فهي كما موضحة بالصورة أسفل.

اختبار التحصيل الدراسي الورقي من قياس

يتيح المركز الوطني للقياس عدة اختبارات للطلاب والطالبات في مرحلة الثانوية العامة من أجل قياس تحصيل الطالب الذهنية، وذلك من خلال خوض الطلاب مجموعة من الأسئلة المقررة في الصفوف الثلاثة، هذه الأسئلة تعتمد على قسم العلمي ويشمل (الأحياء، الكيمياء، الفيزياء والرياضيات).

حيث تتفاوت الأسئلة في اختبار التحصيلي في تركيزها على المستويات المعرفية التي تضم الأسئلة المعرفية، الفهمية، التطبيقية، الحسابية…إلخ، كما تشمل الأسئلة الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة (الصف الأول بنسبة 20%، الصف الثاني 30%، الصف الثالث بنسبة 50%، فيما يتم توزيع الأسئلة بصورة متقاربة على المواد.

اختبار التحصيل الدراسي النظري

وهو النوع الثاني من الاختبار التحصيلي يقيس مدى تحصيل الطالب على المواد التي تم دراستها ويكون باللغة العربية، حيث يتم الاختبار النظري على المفاهيم العامة في (التوحيد، الحديث والثقافة الإسلامية، الفقه، النحو، البلاغة والنقد، الصرف، الأدب، التاريخ والجغرافيا).

رابط التسجيل في الاختبار التحصيل الدراسي الورقي للطالبات

التسجيل في اختبار التحصيلي للطالبات عبر رابط موقع قياس ، على أن يكون مدة الاختبار ثلاثة ساعات منها ساعة تخصص لإجراءات ومعلومات الطالب في ورقة الإجابة، أما عن مدة الاختبار نفسها فتكون ساعتان مقسمة إلى 5 أقسام كل قسم يشمل 25 دقيقة تقريباً، وعلى جميع الطلاب والطالبات اللالتزام بالوقت المحدد.