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رابط لفحص مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
رابط لفحص مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ
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رابط لفحص مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية  ،كافة الأخبار المتعلقة بالضمان الإجتماعي في المملكة ، حيث يبحث الكثير عن موعد وتوقيت صرف الضمان الإجتماعي ، حيث ناشد العديد من الذين هم على قوائم الإنتظار عن موعد صرف مساعدة المقطوعة ، يذكر انه قد تم صرف المقطوعة في شهر رجب .

شروط صرف المساعدات المقطوعة في الضمان الإجتماعي

نرصد لكم متابعينا الكرام العديد من التفاصيل لشروط صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن شروط صرف مساعدة المقطوعة ، ومن تلك الشروط ما يلي :-
  • أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
  • ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
  • ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
  • ألا يكون لديه عمل مهني.
  • أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
  • ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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