رابط لفحص مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية ،كافة الأخبار المتعلقة بالضمان الإجتماعي في المملكة ، حيث يبحث الكثير عن موعد وتوقيت صرف الضمان الإجتماعي ، حيث ناشد العديد من الذين هم على قوائم الإنتظار عن موعد صرف مساعدة المقطوعة ، يذكر انه قد تم صرف المقطوعة في شهر رجب .
شروط صرف المساعدات المقطوعة في الضمان الإجتماعينرصد لكم متابعينا الكرام العديد من التفاصيل لشروط صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن شروط صرف مساعدة المقطوعة ، ومن تلك الشروط ما يلي :-
- أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
- ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
- ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون لديه عمل مهني.
- أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
- ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
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