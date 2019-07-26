رابط للكشف عن قيمة مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

نرصد لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج العديد من التفاصيل فيما يتعلق بمساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تسعى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية إلى منح الأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، ويبجث الكثير من المستفيدين من المقطوعة عن توقيت صرف تلك المساعدة من أجل التجهيز لعيد الأضحي المبارك 1440 هـ، يذكر انه قد أنتشر في الأونة الأخيرة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي تويتر وغيرها من الوسم حول موعد وتوقيت صرف تلك المقطوعة في الضمان الإجتماعي، نظراً لأنها تأخرت في الاونة الأخيرة ولم يتم صرفها منذ شهرين على الأقل .

إليكم شروط الإستحقاق في مساعدة المقطوعة

يمثل الحد الأعلى لتلك المقطوعة هو 30 ألف ريال سعودي. يجب أن يبلغ المتقدم للحصول على مساعدة المقطوعة 35 عاماً . يجب أن يمر على الأقل بين آخر مرة تم الحصول على مساعدة المقطوعة . يتم تحديد قيمة الإعانة من خلال عدد أفراد الأسرة والدخل الذي يدخل على الأسرة شهرياً .

الإستعلام في الضمان الإجتماعي 1440

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من اجل الإستعلام والتسجيل وفحص قيمة المقطوعة المقدمة للمستفيدين، من اجل تسهيل وتسريع الإستعلام والكشف عن القمية للمقطوعة، ويمكنك عزيزي المواطن زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هـــنــا