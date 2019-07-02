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رابط مباشر للإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي السعودية عن الشهر الجاري

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
رابط مباشر للإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي السعودية عن الشهر الجاري
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد

ضمن المتابعة المستمرة في الضمان الإجتماعي بدولة المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث الكثير من المستفيدين من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي السعودي ، حيث يترقب المواطنين في دولة المملكة الإعلان عن موعد صرف مساعدةالمقطوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي الذين إستوفوا كافة الشروط اللازمة ، وذلك في إطار ما تقدمه المملكة للمواطنين من أجل تلبية إحتياجات المواطنين أصحاب الدخل المنخفض أو المتدني والذين لا يقدرون على تلبية كافة إحتياجاتهم الأساسية .

ما هي مساعدة المقطوعة

تقدم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مساعدة مالية ويطلق عليها ” مساعدة المقطوعة ” وذلك من أجل تخفيف الآثار السلبية المترتبة على المواطنين من رفع أسعار المحروقات وارتفاع العديد من الخدمات ، ورفع الدعم عن بعض السلع في الشهور الأخيرة ، والتي يأتي في إطار خطة المملكة لعام 2020 ، حيث تقوم وزارة العمل بعمل دراسة لكافة الطلبات المقدمة لإستحقاق مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي .

شروط الضمان الاجتماعي  1440

  1. لابد على الشخص المتقدم لطلب الضمان الاجتماعي أن يكون مقيم في السعودي بصورة دائمة .
  2. يتم صرف الضمان الاجتماعي لمن وصل سن الشيخوجة سواء كان أو مرأة أي من زاد عمره عن 60 سنة .
  3. يصرف المعاش للأشخاص الذين ليس لديهم عائل و يتضمن ذلك المرأة المطلقة و لديها أبناء، الأرملة و لديها أيتام، أسر الغائبين و المفقودين، الأسرة المهجورة، أسرة المدمن للمخدرات الأسرة المعلقة .
  4. كما يشمل نظام الضمان الاجتماعي من كان يمتلك عائد مادي غير كاف .
  5. و يتم صرف الضمان الاجتماعي أيضا للمرأة التي لا تملك عائل كالمطلقة مثلا و الأرملة و المهجورة و زوجة الغائب و المفقود، و المعلقة، و زوجة المدمن .
  6. كما أن وزارة العمل و التنمية تقوم بصرف المعاش لأيتام ذكرا كان أو أنثى و اليتيم المجهول الأبوين أو الأب .
  7. كما أن الضمان الاجتماعي يصرف للمرأة الأجنبية التي زوجها يمتلك الجنسية السعودية، و أرملة السعودي التي لها أولاد منه .
  8. يتم صرف المعاش لأصحاب الإعاقات .
  9. ويصرف لأبناء الأرملة السعودية و التي لها أولاد من زوجها الأجنبي .

رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على أنها قامت بتصميم وعمل رابط وموقع من أجل الإستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة في مساعدة المقطوعة ، حيث يزداد البحث في هذه الأونة عن رابط الضمان الإجتماعي ، ويمكنك عزيزي المواطن من الإستعلام عن الضمان الإجتماعي من خلال الرابط التالي هــــــنــــا

 

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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