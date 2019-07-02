رابط مباشر للإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي السعودية عن الشهر الجاري

ضمن المتابعة المستمرة في الضمان الإجتماعي بدولة المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث الكثير من المستفيدين من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي السعودي ، حيث يترقب المواطنين في دولة المملكة الإعلان عن موعد صرف مساعدةالمقطوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي الذين إستوفوا كافة الشروط اللازمة ، وذلك في إطار ما تقدمه المملكة للمواطنين من أجل تلبية إحتياجات المواطنين أصحاب الدخل المنخفض أو المتدني والذين لا يقدرون على تلبية كافة إحتياجاتهم الأساسية .

ما هي مساعدة المقطوعة

تقدم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مساعدة مالية ويطلق عليها ” مساعدة المقطوعة ” وذلك من أجل تخفيف الآثار السلبية المترتبة على المواطنين من رفع أسعار المحروقات وارتفاع العديد من الخدمات ، ورفع الدعم عن بعض السلع في الشهور الأخيرة ، والتي يأتي في إطار خطة المملكة لعام 2020 ، حيث تقوم وزارة العمل بعمل دراسة لكافة الطلبات المقدمة لإستحقاق مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي .

شروط الضمان الاجتماعي 1440

لابد على الشخص المتقدم لطلب الضمان الاجتماعي أن يكون مقيم في السعودي بصورة دائمة . يتم صرف الضمان الاجتماعي لمن وصل سن الشيخوجة سواء كان أو مرأة أي من زاد عمره عن 60 سنة . يصرف المعاش للأشخاص الذين ليس لديهم عائل و يتضمن ذلك المرأة المطلقة و لديها أبناء، الأرملة و لديها أيتام، أسر الغائبين و المفقودين، الأسرة المهجورة، أسرة المدمن للمخدرات الأسرة المعلقة . كما يشمل نظام الضمان الاجتماعي من كان يمتلك عائد مادي غير كاف . و يتم صرف الضمان الاجتماعي أيضا للمرأة التي لا تملك عائل كالمطلقة مثلا و الأرملة و المهجورة و زوجة الغائب و المفقود، و المعلقة، و زوجة المدمن . كما أن وزارة العمل و التنمية تقوم بصرف المعاش لأيتام ذكرا كان أو أنثى و اليتيم المجهول الأبوين أو الأب . كما أن الضمان الاجتماعي يصرف للمرأة الأجنبية التي زوجها يمتلك الجنسية السعودية، و أرملة السعودي التي لها أولاد منه . يتم صرف المعاش لأصحاب الإعاقات . ويصرف لأبناء الأرملة السعودية و التي لها أولاد من زوجها الأجنبي .

رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على أنها قامت بتصميم وعمل رابط وموقع من أجل الإستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة في مساعدة المقطوعة ، حيث يزداد البحث في هذه الأونة عن رابط الضمان الإجتماعي ، ويمكنك عزيزي المواطن من الإستعلام عن الضمان الإجتماعي من خلال الرابط التالي هــــــنــــا