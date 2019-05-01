رابط “مركز قياس”للإستعلام عن نتائج الإختبار التحصيلي الفترة الأولي “ورقي”1440 بالسجل المدني ورقم الهويه

“المركز الوطني للقياس” هو المركز المتخصص في الإختبارات الخاصة بقبول الكليات والتي يجريها طلاب الثانوية العامة قبل الإلتحاق بالجامعة، وهذه الإختبارات متمثلة في”إختبار القدرات العامة- القدرات العامة للجامعيين-القدرات العامة باللغة الإنجليزية-الإختبار التحصيلي للكليات العلمية-الإختبار التحصيلي للكليات النظرية-إختبار القبول للتخصصات العلمية-إختبار القبول للتخصصات النظرية-إختبار الكفايات في اللغة الإنجليزية-إختبار اللغة العربية لغير أبنائها.

وقد أعلن “المركز الوطني للتقويم والقياس”عبر الحساب الرسمي له علي تويتر أن نتائج الفترة الأولي “ورقي”متاحة عبر موقع المركز الرسمي اليوم الأربعاء 26 شعبان 1440، الموافق 1/5/2019 ميلادي، وذلك بالملف الشخصي للطالب المسجل في موقع قياس من خلال رقم السجل المدني أو رقم الهوية، حيث تم الإنتهاء من التصحيح والإستعلام عن النتائج اليوم، لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي لكافة التخصصات العلمية والنظرية ومعرفة الدرجات تفصيلياً، ويتم الدخول ايضاً مباشرةً لرابط مركز قياس المتخصص للكشف عن نتيجة إختبار التحصيلي 1440.

رابط الإستعلام عن نتائج التحصيلي 1440

للإستعلام عن النتائج لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي يتم الدخول لموقع قياس من هنا

طريقة الدخول للموقع والإستعلام عن النتائج

يتم الدخول للموقع عبر الرابط السابق.

ثم إختيار نوع الإختبار سواء قدرات أوتحصيلي.

يتم كتابة رقم السجل.

كتابة رمز التحقق.

الضغط علي بحث.

ويتيح الموقع لمن فقد كلمة السر الخاصة به الدخول عبر الرابط المباشر لقياس وإسترجاع البيانات، وقد للإختبار طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي والخريجين، وتمت عملية تنفيذ الإختبارات خلال مائة وثماني وسبعون مقراً داخل مقرات مركز قياس بمختلف الأماكن بالمملكة العربية السعودية.

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