رابط معرفة أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441

أعلنت وزارة التعليم اليوم الخميس 12 يونيو 2019، عن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل وظائف التعليم التي أعلنت عنها وزارة التعليم في شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت وزارة التعليم عن أنه تم قبول نحو 10326 مرشح ومرشحه للعمل في تلك الوظائف التعليمية استعداداً للعام الدراسي المقبل 1441 هجرية.

معرفة أسماء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية 1441 هجرية:-

أشارت وزارة التعليم بأنه تم الإعلان اليوم الخميس 12 يونيو 2019 عن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية قد جاء بعد مجهود كبير من جانب القائمين، حيث تم إعداد حصر دقيق للفئات المتقدمة لشغل تلك الوظائف، واختيار أفضل العناصر المتقدمة من اجل شغل تلك الوظائف بداية من العام الدراسي المقبل 1441 هجرية.

ويمكن معرفة أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 هجرية من خلال الضغط هنا

وأضافت وزارة التعليم بأنه تم قبول نحو 10326 مرشح ومرشحة، وأنه سيتم البدء في المطابقة بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 16 يونيو 2019 وحتى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2019 وأن متطلبات المطابقة المطلوبة من المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية كما يلي:-

1- مكان المطابقة سيكون في جميع فروع وزارة الخدمة المدنية.

2- أخر موعد للمطابقة هو يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2019.

الأوراق المطلوبة للمطابقة كالتالي :-

أصل الهوية الوطنية، وثيقة الدبلوم التربوي، وثيقة التخرج الأصلية، معادلة الشهادات للحاصلين على مؤهلات من الخارج، وثيقة دبلوم التربة الخاص، شهادة التدريب بالنسبة للتخصصات التي يشترط شغلها التدريب