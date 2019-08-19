رابط منصة تذاكر السعودية وطريقة التسجيل

بعد إعلان الهيئة السعودية عن إطلاقها منصة تذاكر ، يبحث الجميع عن رابط منصة تذاكر السعودية والتي تهدف إلى توفير الخدمات الخاصة ببيع تذاكر المباريات لكل من الأندية والجماهير وهذا في إطار خطة المملكة من أجل النهوض بالقطاع الرياضي وأيضًا في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى حوكمة كل الخدمات المقدمة في المملكة وتقديمها بشكل إلكتروني لكافة الجماهير ولا سيما جماهير كرة القدم السعودية .

رابط منصة تذاكر السعودية

تم تدشين منصة تذاكر السعودية من قبل الحكومة السعودية وهي عبارة عن بوابة إلكترونية هدفها تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع السعودي الذي يواجه الكثير من المشقة من الخدمات الإلكترونية غير الصحيحة والمستغلة ، ومع منصة تذاكر السعودية يمكن للمواطن السعودي وهو جالس في منزله الحصول على تذاكر المباريات في الدوري السعودي للمحترفين والذي من المقرر إنطلاقه بعد أيام .

للحصول على خدمات منصة تذاكر السعودية :

الولوج إلى رابط منصة تذاكر السعودية .

يمكن أيضًا تطبيق للمنصة على متجر جوجل بلاي ومتجر آبل .

التسجيل في منصة تذاكر السعودية باستخدام البريد الإلكتروني .

قم بتحديد الفعالية وحدد الكرسي الخاص بك .

ثم أتمم الدفع عبر بوابة تذاكر بأسلوب آمن .

خدمات منصة تذاكر السعودية

تقدم منصة تذاكر السعودية الكثير من الخدمات في هذا المجال يمكن حجز التذاكر لكل الحفلات الموسيقية أو المباريات والمناسبات الرياضية،وفي ذلك السياق أكدت هيئة الرياضة السعودية أن مشروع منصة تذاكر السعودية هو من ضمن الأشياء التي تسعى الهيئة لتوفيرها ذلك الموسوم للجمهور لإخراج الدوري بشكل جيد، يمكن الحصول على تذاكر أيضًا لدوري الخليج العربي، وبطولة wwe، وحفل ربيع الموسيقى، وحفل الأصوات الكلاسيكية، وكرة سلة الشباب .

من الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرياضة في المملكة قد أطلقت اسم الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي لهذا العام وذلك تقدير لمجهوده الكبير في الارتقاء بقطاع الرياضة في المملكة، بجانب نقل القنوات الرياضية السعودية فعاليات المسابقة بشكل مجاني للجماهير، مع إطلاق منصة GSA.Live من أجل مشاهدة المباريات أون لاين على الهواء مباشرة كل ذلك في أطار التسهيل على الجماهير السعودية العاشقة لكرة القدم .