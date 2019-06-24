رابط منصة سابرك للحصول على الإقامة المميزة السعودية سواء دائمة أو محدودة “الشروط والمزايا”

عبر منصة سابرك يبدأ مركز الإقامة المميزة في استقبال طلبات الحصول على الإقامة المميزة السعودية، وتكون الإقامة المميزة السعودية نوعين أما أن تكون بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة وتسمي ” الإقامة المميزة الدائمة “، أو بمقابل مالي يدفع سنوياً وهي خدمة تتيح للمقيم مزايا عديدة وتسمي ” الإقامة المميزة المحدودة “، هذا ولا يحق لحامل الإقامة المميزة السعودية الحصول علي الجنسية السعودية.

ولراغبي الحصول علي الإقامة المميزة السعودية سواء كانت دائمة أو محدودة يمكنكم الآن التقديم عبر منصة سابرك saprc.gov.sa، وهي المنصة الإلكترونية الشاملة للحصول على الإقامة المميزة السعودية؛ ليستطيع بعد ذلك المقيم الحاصل عليها رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني لجميع الإجراءات الخاصة به.

الإقامة المميزة السعودية

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود علي قرار حصول المقيمين بالمملكة العربية السعودية علي نظام الإقامة المميزة السعودية، أتي علي اثر هذا القرار تأسيس مركز الإقامة المميزة بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٩، ويعتبر المركز جهاز حكومي مستقل إداريًا وماليًا، ينسق مع كافة قطاعات وأجهزة الدولة لتطبيق نظام الإقامة المميزة، ويتبع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

شروط الحصول علي الإقامة المميزة السعودية

يجب ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة..

يجب علي المتقدم للحصول علي الإقامة المميزة بالسعودية تقديم جواز سفر ساري المفعول.

في حال كان متقدماً من داخل المملكة، يجب إن تكون إقامة المتقدم نظامية.

يجب تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم للحصول علي الإقامة المميزة بالسعودية من السوابق نهائيا.

بعد صدور الموافقة علي طلب الحصول علي الإقامة المميزة بالسعودية : سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة، ووفقاً لنظام ولائحة الضمان الصحي التعاوني التنفيذية يجب تقديم وثيقة تأمين طبي في حالة الموافقة علي طلب الإقامة السعودية المميزة.

أسباب إلغاء الإقامة المميزة السعودية بعد الحصول عليها

صدور حكم قضائي أو قرار بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.

تنازل حامل الإقامة المميزة السعودية عنها.

فقدان حامل الإقامة المميزة الأهلية.

وفاة حامل الإقامة السعودية المميزة.

عدم تقيد حامل الإقامة المميزة بالنظام واللائحة، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.