رابط منصة سلفة 1441 هـ للحصول على تمويل طارئ وسريع للأفراد

تعتبر منصة سلفة الإلكترونية من ضمن أهم وأبرز المنصات الإلكترونية في دولة المملكة العربية السعودية، حيث تعمل على تقديم إمكانية الحصول على تمويل أو قرض عبر المنصة الإلكترونية، وتستخدم المنصة أفضل الوسائل المتطورة تكنولوجياً من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين في المملكة، حيث يمكن للموظف الراغب في الحصول على التمويل أن يقوم بالتسجيل والاستفادة من التمويل عبر الدخول إلى موقع المنصة وإدخال كافة البيانات المطلوبة منك عزيزي المواطن، ومن ثم سوف يتم إيداع المبلغ المالي المطلوب في حسابك في مدة لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة.

هذا وقد بدأت المنصة بصورة تجريبية في الشهر الماضي لعدد محدود من العملاء من أجل إختبار تلك الخدمة، حيث يمكن من خلالها الحصول على تمويل فوري دون الحاجة إلى زيارة أي فرع أو منشأة، هذا و تستغرق عملية الطلب في “سلفة” كحد أقصى إلى 15 دقيقة لتسلُّم المبلغ على الحساب البنكي.

مميزات منصة سلفة

تمتلك المنصة العديد من المميزات بالنسبة للكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية، ومن أبرز تلك المميزات ما يلي :-

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

فترات سداد سهلة ومجدولة

هامش ربح تنافسي

إيداع فوري سريع

الشروط

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما

التمويل متوفر بدون تحويل راتب

ألا تقل فترة العمل عن ستة أشهر عند التقدم بالطلب

الحد الأدنى للراتب 3,000 ريال سعودي

رابط منصة سلفة

يبحث الكثير من المواطنين ” الموظفين في القطاع العام أو الخاص ” حول رابط المنحة من أجل الحصول على تمويل أو قرض طارئ، حيث يمكنك زيارة الموقع عبر الرابط التالي سلفة للحصول على تمويلات طارئة.