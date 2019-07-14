رابط منصة صحة لمنح الإجازات المرضية إلكترونياً لموظفي الدولة

منصة صحة لمنح الإجازات المرضية إلكترونياً التي وافق على اعتمادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتهدف هذه الخدمة إلى رفع جودة القطاع الحكومي الصحي والتعامل بشكل إلكتروني متطور في ظل إطار التطور السريع الذي تشهده المملكة في خطة رؤية السعودية عام 2030، ومنصة صحة لمنح الإجازات المرضية بطريقة إلكترونية تتيح أيضاً الاستعلام عن الإجازات وفيها يتم التسجيل بشكل سريع من خلال إرسال رسالة نصية وذلك بعد التأكد من البيانات الموظف والجهة الصحية.

خدمات منصة صحة لـ الإجازات المرضية

توفر منصة صحة بالربط مع وزارة الخدمة المدنية عدة خدمات إلكترونية منها (التراخيص الصحية – الشهادات الصحية للموظفين – شراء الخدمة والتقييم الذاتي – التقارير الطبية)ـ حيث تقدم هذه الخدمة الحصول على إجازة مرضية للعامل إلكترونياً عن طريق منصة صحة بشرط المصداقية في إدخال البيانات والمعلومات أثناء التسجيل على المنصة.

كيفية الاستعلام عن الإجازة المرضية عبر منصة صحة

أصبحت منصة صحة من المنصات المعتمدة في منح الإجازات المرضية إلكترونياً دون الحاجة للتسجيل في الموقع وذلك من خلال خطوات بسيطة للغاية على النحو التالي:-

الدخول عبر رابط منصة صحة لمنح الإجازات المرضية إلكترونياً.

عليك إدخال رمز الخدمة.

ثم كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

ثم الضغط على كلمة استعلام.

كما يمكن للموظفين والعاملين في المنشآت والمؤسسات الصحية الاستعلام عن الإجازات المرضية أيضاً من خلال وزارة الخدمة المدنية عبر منصة بياناتي الوظيفية.