رابط منصة مدرستي كادر الطلاب تسجيل دخول

تعد منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية التي تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم السُّعُودية خاصة في المدّة الزمنية التي انتشر فيها فيروس كورونا وكان الهدف منها التيسير على الطلاب والمعلمين من أجل سير العملية التعليمية عن بعد، وأيضًا لتتناسب مع التحول الرقمي وتحقيق الرؤية التي تسعى إليها المملكة السُّعُودية، كما تعمل المنصة تعمل على تقديم الكثير من الخِدْمَات للطلبة من دروس وحل للواجبات والاختبارات التي تساعد على تحديد مستوى الطلاب، ومعًا سنتعرف إلى رابط منصة مدرستي كادر الطلاب وطريقة التسجيل على المنصة والكثير من المعلومات التي تخص المنصة.

رابط منصة مدرستي كادر الطلاب

وفرت وزارة التعليم منصة مدرستي التعليمية من أجل إتاحة الفرصة لطلاب المملكة السُّعُودية، حيث إن المنصة بها العديد من الخِدْمَات والمميزات التي تساعد الطلاب على تحسين مهاراتهم والارتقاء بمستواهم التعليمي ويحصل كل هذا عبر رابط المنصة التالي schools.madrasati.sa.

طريقة إنشاء حساب جديد على منصة مدرستي

من اجل إنشاء حساب جديد عبر منصة مدرستي ما على الطالب أو ولي أمره إلا اتباع هذه الخطوات:

بدايةً يجب الذهاب إلى منصة مدرستي. ثم الضغط على أيقونة العودة إلى المدارس. وبعدها الضغط على تسجيل جديد. ومن ثم كتابة رَقَم الهُوِيَّة الوطنية أو رَقَم الإقامة. وبعدها كتابة رَقَم الهاتف الجوال. ثم الضغط على أيقونة أنا لست روبوت. وبعدها الضغط على التحقق، وبعدها الضغط على زر تأكيد. وبهذا يكون قد أصبح للطالب حساب على منصة مدرستي.

طريقة تسجيل الدخول منصة مدرستي

بإمكان جميع طلاب المملكة السُّعُودية من جميع المراحل التعليمية (الابتدائية – المتوسط – الثانوية) تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي والتعرف على الخِدْمَات المتاحة بها والاستفادة منها، ويتم ذلك عن طريق بعض الخطوات البسيطة التالية:

أولًا الدخول إلى منصة مدرستي عبر الرابط الخاص بها، ثم تسجيل الدخول عن طريق كتابة البريد الإلكتروني ورمز الدخول. وبعدها الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. وبذلك تكون المنصة متاحة للطالب بإمكانه التمتع بالميزات والخدمات الخاصة بالمنصة.

مميزات منصة مدرستي

تتيح منصة مدرستي العديد من الخِدْمَات والمزايا التي يمكن للطلاب الاستفادة بها، ومن بين هذه الخدمات والمميزات بإمكان الطلاب الاطلاع على المقررات الدراسية وتحميلها، ويمكنهم أيضًا التفاعل والمشاركة في الأنشطة تعليمية، حل الواجبات الدراسية، تسجيل حضورهم، وهناك الكثير من الاختبارات التي تمكن الطالب من تحديد مستواه من أجل الارتقاء به.