رابط منصة مدرستي وطريقة تفعيلها عبر تطبيق توكلنا وتدشين كلمة المرور

مع إتاحة منصة مدرستي بحلة جديدة يمكن تسجيل الدخول فيها عبر موقع توكلنا، حيث تم تحديد عملية الدخول إلى منصة مدرستي بحساب نور أو مايكروسوفت أوفيس، وتعد منصة مدرستي المستحدثة منصة للتعليم عن بعد بحيث تسمح بالإستماع لشروحات دروس المعلم . والإنتقال للحصص الدراسية وفق الجدول المحدد. ومن خلال بضع خطوات يمكن إنجاز إنشاء كلمة المرور لأول مرة للدخول الى منصة مدرستي لطلاب مراحل التعليم الأساسي في المملكة العربية السعودية.

منصة مدرستي

تسعين منصة مدرستي بالمعلمين الأكثر كفاءة لكي يقدموا الدروس بطرق نموذجية وسهلة. من خلال الرابط https://schools.madrasati.sa تتشكل منارة العلم عبر العملية التعليمية عن بعد من خلال منصة مدرسي ، حيث تكون ملتقى في عالم إفتراضي يجمع الطلاب والمعلمين في مكان واحد، ليكونوا مستعدين للعمل على إستدامة التعليم وخلق ساحة للتواصل والنقاشات، تثري المنصة بمختلف الشروحات لمناهج التعليم الأساسي التي يحتاجها الطالب لتحصيله الأكاديمي. مع الأدوات التعليمية والكتب والدروس إلى جانب الأنشطة التعليمية التي تزخر بها منصة مدرستي. ويتم تنظيم فترتين صباحية ومسائية بحيث يبدأ طلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة في الساعة 7:00 صباحاً، فيما تبدأ حلقات الدروس في الساعة 15 عصرا بالنسبة لطلاب وطالبات المرحلة الإبتدائية

madrasati.sa

مزايا عديدة يمكن الإستفادة منها في منصة مدرستي يشمل الإطلاعات على كشوفات إلإنجاز التحصيلي للطلبة من تقييمات، وتوزيع درجات متطلبات أعمال السنة، الإختبارات.

التسجيل في موقع توكلنا لدخول منصة مدرستي

قم بتحميل تطبيق توكلنا والدخول الى صفحته الرئيسية من هنا https://ta.sdaia.gov.sa

أختر تسجيل جديد

أضف رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة

إكتب تاريخ الميلاد بشكل صحيح ثم أنقر زر التالي

إذا كنت مسجلاً بنظام أبشر سيتم إرسالك رمز التحقق على رقم جوالك المسجل به

أنشأ كلمة مرور لا تقل عن 12 خانة تتضمن على الأقل حرفاً أنجلينزياً كبيرا وحرفاً إنجلينزياً صغيراً ورقما.

قم بإستكمال البيانات المطلوبة وتحديد الخيارات

يتم تسجيل الدخول برقم الهوية أو رقم الإقامة، وإدخال كلمة المرور التي أخترتها ثم رمز التحقق المرسل إلى جوالك لتسجيل الدخول في تطبيق توكلنا

طريقة الدخول الى مدرستي عبر تطبيق توكلنا

حيث أشتكى عدد من الطلاب بظهور تنبيهات تخبرهم ان الدخول لمنصتي عبر نظام نور مخصص للأولياء الأمور بعد محاولات تسجيل الدخول، بدلاً من ذلك، يمكن الدخول بواسطة بيانات توكلنا وفي حال لم تكن مسجلاً في أبشر الذي يستخدم نفس البيانات، يتطلب التسجيل في ابشر تزكيتك من أحد افراد أسرتك عبر تفعيل تسجيلك عبر رقم الجوال الخاص به. وذلك من خلال بضع خطوات صغيرة موضحة كما الآتي.

تسجيل الرقم في أبشر لدخول منصة مدرستي ببيانات توكلنا

الدخول إلى الحساب المسجل في بوابة أبشر من هنا https://www.absher.sa

إختيار حقل الأفراد

الدخول على خدماتي ثم الضعط على خدمات، وإختيار الخدمات العامة

إختيار خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا

تعبة الحقول الثلاثة الرئيسية (رقم الهوية أو الإقامة، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)

بمجرد إكتمال التعريف سيتم إرسال رسالة على هاتفك لإمكانية تسجيلك في تطبيق توكلنا

سيصل المعرف رمز تحققي لكي يستطيع المستخدم إكمال عملية التعريف من خلاله.

يتم الدخول منصة مدرسي بإسم المستخدم وكلمة المرور وتضمين رمز التحقق الظاهر في الصورة.

ثم التوجه إلى بيانات مدرستي في موقع توكلنا في يسار الصفحة.

سيظهر لك الابناء المضافين مع خيار إرسال كلمة المرور لكل واحد

عند الضغط على زر إرسال ستستلم كلمة المرور على هاتفك للمستخدم المطلوب

تقوم بدخول رابط منصة مدرستي التالي https://schools.madrasati.sa من خلال ربطك بحساب مايكروسوفت وذلك بإسم المستخدم الموجود على تطبيق توكلنا، وكلمة المرور المؤقتة المرسلة على رقمك.

قدمنا شرحا وافيا لتفعيل منصة مدرستي وتسجيل الدخول فيها عبر بيانات موقع توكلنا، حيث يجب الحصول على كلمة المرور من خلال موقع توكلنا المعتمدة من وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وليس التطبيق الخاص به. وقد أعلنت وزارة التربية عن إمكان الطلاب وأولياء أمورهم وكذلك المعلمين والمشرفين الدخول إلى منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا.