رابط موقع الصندوق العقاري portal.redf.gov.sa للاستفادة من حجز موعد في المملكة العربية السعودية

رابط حجز موعد الصندوق العقاري خدمة متصدرة حيث يبحث العديد من الأشخاص عن الطريقة للقيام بالحجز لهذه الخدمة، حيث ان الصندوق العقاري الأنسب لتنمية الأموال والجهة المختصة بإستثمار أموال المسجلين فيه من الأفراد. حيث ان الصندوق العقاري أفضل مكان للحصول على التمويل في شكل من الدخل العقاري الذي سيتم ضحه من مباشرة تملك العقارات وتسويقها.

الصندوق العقاري للتنمية

يعتبر رابط حجز موعد الصندوق العقاري مفتاحاً اولي أمام الاشخاص للاستفادة من الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية، وذلك بطلب موعد الكتروني، بشكل مسبق، مما يسهل عملية تنظيم المواعيد للمستفيدين بزيارتهم فروع صندوق التنمية العقاري في التاريخ والوقت المحديين. وفي هذا الدليل يمكن استخلاص طريقة الحجز بشكل فوري من خلال السطور الآتية.

حجز موعد الصندوق العقاري

تم إستحداث طريقة حجز موعد الصندوق العقاري ويكون ذلك من خلال تطبيق الآتي

الولوج الى http://portal.redf.gov.sa/ar/pages/default.aspx وهو موقع الصندوق العقاري الرسمي.

الإنتقال الى الخدمات الالكترونية

إختيار خدمات المواطنين على الموقع

إختيار خدمة حجز موعد في الصفحة

الضغط على موعد جديد

أختر الفرع المناسب للصندوق لتقديم الخدمة

حدد الخدمة المطلوبة

النقر على أيقونة التالي

حدد التاريخ وميقات الحجز كمستخدم يرغب في زيارة صندوق التنمية العقاري

الضغط على تاكيد الحجز

قم بطباعة صفحة الحجر بما فيها من تفاصيل مهمة لاثبات الحجز عندما تصل الى احد فروع الصندوق وتحديداً في وحدة خدمات المستفيدين.

رابط حجز موعد الصندوق العقاري للتنمية

تم تفعيل رابط حجز موعد الصندوق العقاري للتنمية كجزء من الخدمات المقدمة من الصندوق العقاري على الموقع الرسمي، وهو http://portal.redf.gov.sa وقد حقق الموقع المذكور إنجازات في تطوير الخدمات بافضل جودة بما يعكس نموذج مهم في التحول الرقمي للاستفادة من الخدمات التي يتقدم لها العميل بشكل الكتروني وبطرق اكثر مرونة.