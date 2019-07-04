متابعي موقع كلمة دوت أورج نقدم لكم رابط موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وذلك حتي يستطيع جميع الراغبين في أداء مناسك الحج التعرف علي أسعار حملات الحج لهذا العام وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالبرامج والحجوزات، كما نطالع مع حضراتكم طريقة التسجيل بالمسار الإلكتروني لذا نرجوا من حضراتكم متابعة قراءة السطور القادمة.

عمليات البحث في جوجل السعودية الآن تتزايد بشكل كبير لمعرفة رابط خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل حيث سنوضح لحضراتكم من خلال هذا المقال طريقة التسجيل حتي نسهل الأمر علي الجميع، حيث قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بمد فترة التسجيل.

رابط موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية خصصت رابط الإلكتروني يمكن من خلاله الدخول عليه بكل سهولة، وذلك من اجل الاطلاع علي الباقات المتاحة لبرامج الحج، حيث يمكن الاطلاع علي العروض بالمسار عن طريق الرابط الإلكتروني التالي المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وزارة الحج، حيث يوفر الرابط الإلكتروني إمكانية الاختيار بين الشركات السياحة كما يمكن التواصل مع مدير الحملة والاتصال به للتعرف علي موعد انطلاق الرحلة لأداء الفريضة لهذا العام. نوضح للراغبين لأداء مناسك الحج شرح خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل حيث تتلخص عملية التسجيل في الدخول علي الرابط الإلكتروني الموضح لكم بعالية من ثم أدخال رقم الهوية الوطنية ورقم التأشيرة بالحقول الفارغة للدخول علي صفحة اختيار الباقة التي تناسبك من ثم نقوم بدفع جميع الرسوم المقررة من اجل الحصول علي تصريح الحج للسعوديين والمقيمين أيضا.