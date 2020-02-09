رابط موقع جدارة لوظائف وزارة الصحة وشروط التقديم

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد الموافق 9/2/2020 م عن تلقى طلبات توظيف الأطباء عبر موقع جدارة الإلكترونى، حيث تنوى الوزارة تعيين عدد 1000 طبيب أسنان وقد إشترطت أن تكون الوظائف المعلنة للأطباء السعوديين فقط، وقد أوضحت الوزارة أنه قد تتم توظيف الأطباء على ثلاث مراحل فى مختلف القطاعات بالمملكة العربية السعودية، كما أكدت وزارة الصحة أنه ينبغى للمتقدمين التقديم عبر الموقع الإلكترونى، ويوضح لكم موقع كلمة دوت اورج موعد التقديم والشروط المطلوبة من خلال هذا المقال.

رابط موقع جدارة للتوظيف

قد أسست المملكة موقع جدارة إلكتروني من أجل تلقى طلبات التوظيف من أجل حرص المملكة فى توفير فرص العمل للشباب حيث قد أطلق اليوم فرص عمل لعدد 1000 طبيب وحدد أن تلك الوظائف للسعوديين فقط ويعبر موقع جدارة من أكبر المواقع الاكترونية فى المملكة يخدم كل من يريد الحصول على وظيفة عن طريق التسجيل فى الموقع، حيث يسهل على أصحاب الشركات والمطانع وكافة القطاعات الحكومية فى المملكة الإعلان عن الوظائف عبر هذا الموقع من هنا موقع جدارة الالكترونى

موعد التقديم وموعد الإنتهاء

يذكر أن وزارة الصحة فى المملكة العربية قد حددت موعد التقديم لوظائف طبيب الأسنان ابتدأ من اليوم الأحد الموافق 9 من شهر فبراير ولمدة أسبوعين أى ينتهى موعد التقديم فى 23 من شهر فبراير الجارى.

شروط التقديم فى وظائف وزارة الصحة

أوضحت الوزارة أن التقديم لوظيفة طبيب الأسنان تشمل عدة شروط أهمها الآتى:

1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية.

2- أن يكون حاصل على بكالوريوس الطب تخصص أسنان.

3- إرفاق صورة شهادة الإمتياز.

على أصحاب الشهادة العليا إرفاق صورة المعادلة.

4- إرفاق صورة رخصة القيادة.

5- إرفاق صورة الهوية الشخصية.

6- إرفاق صور الدورات والمؤهلات الحاصل عليها.