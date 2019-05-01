رابط موقع نظام نور برقم الهوية فقط للحصول على نتائج المرحلة الابتدائية

أتاحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية رابط موقع نظام نور برقم الهوية فقط للحصول على نتائج الابتدائي بالمملكة، حيث أعلنت الوزارة اليوم إمكانية الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية 1440 من خلال موقع نور الخاص بالنتائج، والذى يتم من خلال إعلان نتائج امتحانات جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية.

ويمكن للطالب أو ولي الأمر بجميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية معرفة نتائج الامتحانات من خلال نظام نور الالكتروني الذي يساعدهم فى الحصول على نتائج الامتحانات.

ونظام نور للنتائج يتيح لجميع طلاب وطالبات المملكة فى جميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة من معرفة نتائجهم فور الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم بالسعودية.

ويعمل نظام نور للنتائج على توفير الكثير من الجهد على جميع الأسر وأولياء الأمور بالمملكة من أجل الحصو على نتائج أبناءهم بدون الذهاب إلى المدارس أو الإدارات التعليمية، وقد قامت الوزارة بتطوير الموقع وإدخال الكثير من التحديثات على الأنظمة الإلكنرونية الخصاة بالاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور.

وقد أعلنت العديد من المدارس والهيئات التعلمية والمجمعات التعليمية نتائج الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات بالمملكة فى العديد من القطاعات والمدن ويمكن معرفة نتائج المرحلة الابتدائية 1440 غبر موقع نظام نور من هنا من خلال رابط نظام نور لنتائج طلاب الابتدائي 1440 هجرية، كما يمكن للمواطنين معرفة النتائج الخاصة بالطلاب والطالبات والاستعلام عنها من خلال رقم الهوية أو رقم السجل المدنى.

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