رابط موقع نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1441

أعلن موقع نور عن إتاحة كافة درجات ونتائج الفصل الدراسي الأول لعام 1441 هجري 2020 ميلادي، وذلك بعد قرار كان قد أعلن عنه وزير التربية التعليم السعودي اليوم والذي يقر بإنهاء العام الدراسي الحالي بعدما تم استكمال الدراسة عبر منظومة التعليم الموحد التي تعمل على التعليم عن بعد في ظل الوضع الراهن المربوط بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أدلى الوزير اليوم ببيان ينص فيه عن ترحيل كافة الطلاب للمرحلة الدراسية التي تلي المرحلة التي كان بها الطالب هذا العام، حيث قام نظام نور بنشر جميع درجات الطلاب عبر موقعه عبر الانترنت وذلك بعد القرار الذي ينص بإلغاء كافة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للطلاب السعوديين واعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول، أي أنك ستحصل على درجاتك الخاصة بالفصل الدراسي الأول عبر نظام موقع نور، تفاصيل أكثر في هذا المقال عبر موقع كلمة دوت أورج.

الاستعلام عن النتائج نظام نور 1441

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب السعوديين لنتائج الفصل الدراسي الأول كالتالي:-