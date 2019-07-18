رابط نتائج اختبار القدرة المعرفية عبر قياس.. اعرف نتيجتك

أعلن برنامج قياس اليوم الخميس الموافق 18-07-2019 عن نتائج اختبار القدرة المعرفية للفترة الأولى وذلك عبر الموقع الإلكتروني (قياس) من (هنا) للاستعلام عن النتيجة.

توفير رسائل نصية أو رقم خدمة

ويذكر أن اشتكى بعض المواطنين من كثرة التدافع الشديد على النتيجة ، مما أدى إلى محاولة جدية في توفير البدائل لمعرفة النتيجة مثل الرسائل النصية أو رقم لخدمة المستفيدين، وتعد القدرة المعرفية العامة في مجملها هي إمكانات وقدرات معرفية يمتلكها الفرد حتى يستطيع إدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، كما يمكنه إصدار الأحكام وتقييم الكثير من المواقف المصيرية الحياتية.

أهمية قياس القدرة المعرفية:

وتعد عملية قياس القدرة المعرفية من العمليات الضرورية واللازمة لقياس قدرة الفرد على التعلم واكتساب المعرفة واستخدامها في حل المشكلات والتحكم في البيئة ، وقياس أيضا مدى قدرته على التكيف مع من حوله والظروف المحيطة به.

محتوى اختبار القدرة المعرفية:

يذكر أنه تم اختيار الاختبار الخاص بالقدرات المعرفية بالاستناد إلى نظرية علمية حديثة (كارول هورن كاتل)، وهو عبارة عن 4 قدرات رئيسية؛ وهي: