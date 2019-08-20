نشرت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية بالمملكة العربية السعودية رابط نتائج القبول النهائي والخاصة بالمديرية العامة للسجون والتي كانت على رتبتي (جندي أول – جندي) رجال.

رابط نتائج القبول النهائي لوظائف مديرية السجون عبر أبشر

وأوضحت الإدارة العامة أن نتيجة القبول النهائي وكل ما يتعلق بطلبات إجراءات القبول سوف تكون من خلال بوابة (أبشر – التوظيف) وكل ما على المتقدم للحصول على النتيجة هو الضغط (هنا) ومعرفة باقي إجراءات القبول.

تحذيرات إدارة السجون

وحذرت إدارة السجون على المتقدمين الحاضرين أن يكون معهم أي أجهزة إلكترونية وجوال ودخان وما يعد مثيلا لها وعدم حمل الأدوات الحادة أو لبس الخواتم.

الرتب:

ويذكر أن الرتب التي أعلنت عنها الإدارة العامة هي:

جندي أول – جندي (للرجال). جندي (للنساء).

المؤهلات المطلوبة: