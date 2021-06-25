رابط نتائج المسار الالكتروني للحج 1442.. (إستعلام+ إصدار تصريح نهائي)

أعلنت وزارة الحج العمرة انتهاء فرز اسماء المسجلين للحج 1442 والآن هي نتائج الحج التي يسعى لمعرفتها من قاموا بالتسجيل المبدئي في وقت سابق، حيث اعلنت الوزارة استقبال طلبات اكثر من 450 من المواطنين والمقيمين، الذي ستصلهم رسائل تخبرهم بالقبول بعد الفرز، ولكن تبقى هناك عملية التسجيل في المرحلة الثانية لإكمال اختيار باقات الحج وإتمام السداد لها، وللراغبين في اداء فريصة الحج الحصول على تصريح عبر رابط المسار الالكتروني للحج https://localhaj.haj.gov.sa، تابعوا معنا لكي تعرفوا طريق التسجيل والحصول على تصريح، وأسعار باقات الحج.

أسعار باقات الحج

ضيافة مميزة أبراج، سعر الباقة 16،560،5 ر.س

ضيافة مميز مخيمات، سعر الباقة 14،381،95 ر.س

باقة الضيافة، سعر الباقة 12،113،95 ريال سعودي

مع ملاحظة ان سعر كل باقة الحج المعروضة غير شامل الضريبة المضافة.

ونوهت وزارة الحج والعمرة ان الرسائل النصية سوف تصل تباعاً للمسجلين حسب الفئة العمرية تنازلياً. وحسب المقاعد المتاحة في الايام القادمة.

على ان تستمر عملية تسجيل موسم الحج بدءا من يوم 2:00 م 15 ذو القعدة 1442 وحتى الساعة 10:00 من يوم الجمعة 26 ذي القعدة 1442، مع التاكيد ان القبول النهائي يعتمد على الاشتراطات والمعايير والاماكان المتاحة.