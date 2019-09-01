“قدم الآن” || رابط نظام جدارة للتقديم في وظائف وزارة التعليم السعودية

يقدم لكم موقع كلمة دوت أورج رابط نظام جدارة للتقديم على وظائف وزارة التعليم في السعودية والتي أعلنت عن وجود عدة وظائف شاغرة لكل من الرجال والنساء الذين يمكنهم الحصول على هذه الوظائف متى توافرت فيهم الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة.







وظائف وزارة التعليم السعودية

وأعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن وجود عدد من الوظائف الخالية لكل من الرجال والنساء، على أن يتم المقبولين في الوظائف على المراتب الوظيفية من الرابعة وحتى التاسعة، بحسب ما أعلنت وزارة التعليم السعودية في بيانها.







وحددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن الوظائف التي تم الإعلان عنها هي وظائف إدارية مخصصة لأشخاص الحاصلين على شهادات من المعاهد التخصصية أو الأشخاص الحاصلين على الدبلومات المتوسطة بعد مرحلة الثانوية العامة أو الأشخاص الحاصلين على الشهادات الجامعية سواء كانت بكالوريوس أو ليسانس، وكذلك للأشخاص الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه أو من حصل على دبلومات متخصصة بعد المرحلة الجامعية.

رابط التقديم في نظام جدارة







جدير بالذكر أن الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عددها 173 وظيفة واشترطت أن يكون التقديم في هذه الوظائف الإدارية عبر نظام جدارة الذي استحدثته المملكة للتعيين الإلكتروني وفق المعايير والشروط المطلوبة.

وللتقديم على وظائف وزارة التعليم السعودية عبر جدارة يرجى الدخول على الرابط من هنا، واتباع الخطوات اللازمة واستكمال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وذلك خلال الفترة من 2 محرم 1441 هجرية وحتى يوم 6 محرم 1441 هجرية.

وبعد التقديم عبر موقع جدارة سيتم فحص طلبات المتقدمين للحصول على الوظيفة واختيار المقبولين بشكل مبدئية وإعلان النتيجة المبدئية عبر موقع جدارة على أن يتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية لاختيار المقبولين بشكل نهائي.