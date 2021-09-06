رابط نظام حجز مواعيد مكتب العمل في المملكة العربية السعودية 1443

الهدف الرئيسي من هذا الشرح هو المساعدة لمعرفة ما تحتاجه حول حجز موعد مكتب العمل 1443 – هي خدمة مقدمة عبر موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، حيث أنه من الضروري الحصول على زيارة مجدولة الى فروع مكاتب العمل عن طريق الولوج إلى صفحة المواعيد وطلب حجز. ستشكل هذه الخدمة استكمالاً للتحول الرقمي وسيتقرن بتقديم افضل للخدمات.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تنفذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تطويراً في خدماتها لتلائم احتياجات المراجعين- وبتسجيل الدخول الى موقعها يمكن الاستفادة من خدمة الحجز الالكتروني المتاحة أمام الجميع، وبتطبيق نظام الحجزالجديد ان نجني الكثير من الفوائد متمثلاً بتحسين جودة الخدمات، كما ستقلل بشكل يمكن ملاحظته تقليص حجم المراجعين خارج اوقات المواعيد المحددة لهم، بما يسمح بخلق مناخ صحي يستجيب للاجراءات الاحترازية الصحية في مواجهة فيروس كورونا.

كيفية حجز موعد مكتب العمل

كما ترمي خدمة الحجز هذه الى تمكين الاستعلام عن الموعد وطلب الغاءه، ولتلبية الحصول على حجز موعد جديد لمكتب العمل او الضمان الإجتماعي، يمكن عمل الخطوات الموضحة، هي

بعد تسجيل الدخول الى موقع الويب https://mol.gov.sa أنتقل الى خدمة الموعد الإلكتروني ثم أضغط على بدء الخدمة

قم بإختيار حجز موعد جديد

أكمل تعبئة بيانات الموعد وهي

اختيار احد القطاعات ( مكاتب العمل/ الضمان الاجتماعي)

المنطقة والمحافظة وفرع المدينة

القيام بإختيار تفاصيل الموعد( اليوم والتاريخ)

سيعمل نظام الحجز على إظهار الاوقات المتاحة وفق اليوم المحدد( أختر ميعاد فترة موعدك الملائم)

إدخالل بيانات صاحب الموعد وهي: رقم الهوية او رقم الإقامة، رقم جوال صاحب الموعد

يتم الضغط على ايقونة ججزالموعد ثم الموافقة على إختيار إرسال الطلب

بعد ذلك يقوم نظام الحجز بتدشين رقم الموعد الخاص بك، ويجب الالتزام بالحضور بالموعد المحدد لتجنب الغاءه

رابط حجز موعد مكتب العمل السعودية

يتمّ الوصول الى رابط حجز موعد مكتب العمل من قبل المراجعين للاستفادة من عمل جدولة المواعيد الالكترونية المسبقة الى فروع مكاتب العمل. كما بالإمكان تسجيل الدخول على الرابط https://mol.gov.sa/Services/Inquiry/GeneralAppointment.aspx للقيام بالاستعلام عن موعد صدر بالفعل او القيام بإلغاء موعد. وتهدف الوزارة الى تطوير الخدمات وتسهيل التواصل مع العملاء لتلقي الإقتراحات والملاحظات لذلك أطلقت الرقم الموحد 19911 لمركز خدمة العملاء في أيام السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً. كما اتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية العملااء تقديم الشكاوى من خلال خدمة صوتك مسموع على نفس رابط الموقع الخاص بها.

استعلام عن موعد مكتب العمل 1443

الانتقال الى خدمة المواعيد الالكترونية

في صفحة الاستعلام عن موعد أدخل رقم الهوية او رقم الاقامة في الحقل المطلوب

اضغط على زر البحث، ستكون بيانات الموعد قابلة للعرض بشكل فوري

هذا كل شي تحتاجه حول خطوات حجز موعد مكتب العمل السعودي، وتأخذ بالحسبان أيضاً وجود شرح وافي لكيفية الاستعلام عن بيانات موعد مسبق، وأرقام التواصل مع الوزارة، يمكنك قراءة ايضا مواضيع سابقة مثل رابط حجز موعد التأمينات الإجتماعية.