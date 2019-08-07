رابط نظام نور بالسجل المدني فقط 1440

في الوقت الحالي يوجد العديد من أولياء الأمور يتسالون عن رابط نظام نور للحصول على النتيجة فور ظهورها في المدارس في المملكة، ويعتبر نظام نور من اهد البرامج ألتي أصدرتها وزارة التعليم بهدف توفير الوقت والمجهود على أولياء الأمور والطلاب وكذلك المعلمين لما يقدمه من خدمات كثيرة لهم حيث يعد همزة وصل بين الأطراف الثلاثة المختلفة.

ويتميز نظام نور بمعرفة نتيجة الطالب عن طريق رقم السجل المدني أو رقم الهوية فقط و في حالة الدخول إلى الحساب الذي تم أنشاءه مسبقا،حيث يقوم نظام نور بتغطية جميع المدارس التابعة لوزارة التعليم والمديريات التعليمية والإدارات العامة في وزارة التربية في المملكة العربية السعودية.

خطوات الدخول إلى نظام نور بالسجل المدني فقط

للدخول والتسجيل لمعرفة النتائج يجب الدخول إلى الموقع نظام نور على الرابط التالي

– في هذه الصفحة سيطلب منك أدخال خانتان حيث الخانة الأولي فهي رقم الهوية و الخانة الثانية فهي رمز التحقق و هو عبارة عن مجموعة من الأرقام و التي علي أن تقوم بادخالها للتأكد من قيام المستخدم بذلك و ليس احد برامج الاختراق ثم قم بالضغط على زر ابحث .

– امن المفترض أن تظهر لك نتائج مراحل التعليم في المملكة خاصة المرحلة المتوسطة و الثانوية ، و في حالة إذا لم تتمكن من استلام بيانات الحساب عليك أن تقوم بالتواصل مع مدرسة الطالب لكي تحصل على البيانات المضبوطة .

عند التسجيل في نظام النور من جانب ولي الأمر أو الطلاب يتلقى كل منهم في حال ظهور النتيجة إشعارات حول ظهورها، لذا نجد العديد من أولياء الأمور مترقبين النتيجة وذلك من خلال الإقبال على التسجيل على هذا الموقع الذي أتاحته وزارة التعليم التابعة للمملكة العربية السعودية.

نتائج نظام نور برقم الهوية 1440

مع التطوير وريه 2030 تسعى المملكة إلى تطوير التعليم ويعد نظام نور اهم البرامج المتاحة لولياء الأمور لمتابعة ابناءئهم ودراستهم، كما انه يعد حلقة وصل بين الطلاب والياء الأمور والمعلمين للتواصل بينهم التي توفر الوقت والمجهود،كما أن نظام نور نظام تكنولوجي يعمل على توفير الفرص الوظيفية وقد اعتمدته الوزارة بشكل رسمي منذ سنوات.

فيما نجد أن نظام نور من أبسط الأنظمة التي بات يتم الاستعلام على النتائج لعام 1440 من خلالها من الطرق السهلة والبسيطة، وكذا فهو الذي يتم الدخول على رابط النتائج الخاص به، ومن ثم تسجيل رقم الهوية، ثم كتابه رمز التحقق وذلك بكل سهولة ويسر لتوفير الجهد والوقت.