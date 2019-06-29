رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية وخطوات تسجيل روضات الأطفال 1441

كانت قد صرحت وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية عن بدء تقديم المرحلة الابتدائية بالمملكة، ولكن يأتي من ضمن شروط التقديم لتلك المرحلة أن يكون الطفل قد التحق بواحدة من الروضات الرسمية التي تتبع المملكة السعودية، ومن هنا نقدم لك اليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج رابط نظام برقم الهويه الوطنية، ووخطوات تسجيل الروضات لعام 14442.

رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية

ويأتي ذلك في ظل سعي المملكة العربية السعودية لتصبح واحدة من الدول المتقدمة في العملية التعليمة، كما يأتي ذلك في ظل حرص المملكة العربية السعودية على الانتقال إلى التعليم الرقمي والأنظمة الإلكترونية في التعليم، وذلك ضمن رؤية المملكة السعودية 2030.

نقدم لكم رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية، ومن خلال هذا الرابط يتمكن أولياء الأمور من تسجيل دخول الطلاب الجدد، داخل نظام رياض الأطفال المملكة العربية السعودية 1441، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم السعودية كانت قد أنهت نتائج الطلاب لجميع المراحل التعليمية المختلفة، ويذكر أن وزارة التعليم بالمملكة تعمل على تسهيل مختلف أعمال الطلاب والطالبات.

خطوات تسجيل الروضات 1441 في نظام نور

أولًا: الدخول على موقع نظام نور من أجل إكمال خطوات تسجيل الروضة.

ثانيًا: بعد أن يتم تسجيل الدخول إلي رابط نظام نور المركزي نتائج الطلاب، برقم الهويه الوطنية والسجل المدني، إذا كان المستخدم جديد فعليه أن يقوم بتسجيل البيانات الخاصة به، وإذا كان سبق التسجيل له يقوم بالدخول عن طريق إدخال رقم التحقق.

ثالثًا: يختار ولي الأمر خانة خدمات الطلاب.

رابعًا: يتم القيام باختيار خدمة تسجيل الطفولة المبكرة أو تسجيل الروضات الحكومية.

خامسًا: يقوم ولي الأمر بإدخال كافة البيانات المتعلقة بالطفل مع إرفاقها بجميع المستندات اللازمة.

أوراق التسجيل المطلوبة في نظام نور تسجيل الروضات