بعد تعطل موقع نظام نور Noor اليوم .. رابط تسجيل رياض الأطفال 1441

تعطل موقع نظام نور Noor اليوم بسبب الضغط الشديد من قبل المواطنين من أجل تسجيل رياض الأطفال 1441، مما أدى إلى حدوث بطء شديد بالموقع وربما لا يفتح مع البعض مما أثار استياء عدد كبير من أولياء الأمور الذين يرغبون في تسجيل أطفالهم في نظام نور روضة الأطفال هنا، علماً بأن هذا العطل لم يستمر كثيراً فهو نظراً للضغط الشديد على الموقع وله بعض الحلول البسيطة وهي:-

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نظام نور برقم الهوية

يعد موقع نظام نور هو أكثر المواقع استخداماً في السعودية لأنه يوفر العديد من الخدمات لأولياء الأمور من حيث تسجيل رياض الأطفال 1441 وأيضاً الحصول على النتائج فيما بعد من خلال نظام نور لنتائج الطلاب، فأصبح نظام نور من أكثر الأنظمة الإلكترونية التي تضم العديد من المستخدمين، ولهذا نقدم لكم رابط نظام نور تسجيل روضة الأطفال والطلاب المستجدين 1441 – المستندات المطلوبة، علماً بأن الجدول الزمني على النحو التالي:-

جدول تسجيل رياض الأطفال 1441 عبر نظام نور Noor

المستوى عمر الطفل موعد التقديم المستوى الأول الذين أتموا عمر ال3 سنوات ولم يتموا الـ4 أعوام مع بداية العام الدراسي 2-1-1441 14 أبريل 2019 وحتى 28 مايو 2020 المستوى الثاني الذين أتموا عمر ال4 سنوات ولم يتموا الـ5 أعوام مع بداية العام الدراسي 2-1-1441 14 أبريل 2019 وحتى 28 مايو 2020 المستوى الثالث الذين أتموا عمر ال5 سنوات ولم يتموا ال6 أعوام مع بداية العام الدراسي 2-1-1441 14 أبريل 2019 وحتى 28 مايو 2020

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