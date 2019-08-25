رابط نظام نور | خطوات التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة بدءا من اليوم الأحد

بدأ نظام نور اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس في استقبال الطلبات الخاصة بتسجيل الطلاب والطالبات في مدارس الطفولة المبكرة للمستجدين والمنقولين في نحو 1460 مدرسة، مع منح رئيس القسم في رياض الأطفال العديد من الصلاحيات والخدمات ومدير إدارة التقويم والقبول وولي الأمر وقائد الروضة، لضمان خدمة طيبة ومستوى ونظام ناجح بإذن الله.

رابط نظام نور وخطوات التسجيل في مرحلة الطفولة المبكرة

نوضح في مقالنا كيفية تسجيل ولي الأمر للطفل أو الطفلة في مرحلة الطفولة المبكرة عبر نظام نور؛ وهي كما يلي:

الدخول على الصفحة الرئيسية لنظام نور من خلال رابط الموقع الرسمي التالي (هنا) . اختيار رابط التسجيل لولي الأمر إدخال سجل ولي الأمر إدخال اسم المستخدم المقترح. اختيار (تسجيل طالب جديد) إدخال (رقم الهوية – الإقامة) – صلة القرابة – تاريخ الميلاد تحديد الصف الخاص بالطفل: ويكون ذلك على أساس تاريخ ميلاده المدخل في الخطوة السابقة إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال اختيار المدرسة حسب إدارة التعليم الإقرار والتعهد

مدارس الطفولة المبكرة

وتشمل مدارس الطفولة المبكرة مراحل رياض الأطفال وذلك للمستوى الثاني والثالث، وكذلك تشمل على الصفوف الأولية وهي الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، للنوعين ذكور وإناث في المرحلة الابتدائية ويكون سن الطفل من سن 4 سنوات حتى 8، أما التعليم المبكر فيكون التركيز الأكبر عليه، حيث إنه يتم تأهيلهم بشكل خاص لبناء شخصيته ودفع عجلة الاقتصاد بهم بتطوير مواهبهم ومهاراتهم.