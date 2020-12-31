رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية عبر noor الرسمي

يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن رابط نظام نور لكي يستعلمون على النتائج الخاصة بالطلاب وخاصة بعد إعلان وزارة التعليم بالمملكة أنه يُمكن لأي طالب أو ولي أمر التوجه مباشرة إلى نظام نور والحصول على نتيجته دون الذهاب إلى المدرسة التابع لها، وجاء هذا لاستكمال كافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها السعودية لتقليل الظروف الصحية العالمية.

نظام نور

هو واحد من أبرز الأنظمة المُقدمة من قبل المملكة العربية السعودية، حيث يُسهل على الطلاب الاستعلام عن كل ما يخص النتيجة للفصل الدراسي الأول دون الذهاب إلى المدرسة للحد من انتقال العدوى بين المواطنين، والجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية أعلنت عن رابط خاص بنظام نور لكي يتم من خلاله الاستعلام عن نتيجة الطلاب بكل سهولة ويُسر.

كيفية تسجيل الدخول إلى نظام نور برقم الهوية

إليكم بعض الخطوات التي يُمكنكم من خلالها التسجيل عبر نظام نور وهي:

التوجه مباشرة إلى الرابط الخاص بنظام نور عبر موقع نور الرسمي.

يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من صحتها.

إدخال رمز التحقق ثم النقر على تسجيل دخول.

رابط نظام نور

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن رابط نظام نور الذي يُمكن من خلاله معرفة نتائج الطلاب سواء من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، بالإضافة إلى متابعة كافة الدرجات الخاصة بالاختبارات لكلاً من المرحلة الابتدائية، والثانوية، والمتوسطة، لذا يُمكنك الانتقال مباشرة إلى رابط نظام نور الإلكتروني.