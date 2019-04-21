رابط نظام نور للتسجيل في رياض الأطفال/موعد التسجيل والخطوات والشروط

يعتبر نظام نور من أهم الأنظمة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية، وخاصاً في مجال التربية والتعليم، حيث يتم تسجيل رياض الأطفال من خلاله، وذلك وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم السعودية، عن فتح باب التسجيل علي رياض الأطفال بدايةً من الأحد 16 شعبان 1440 هجرياً الموافق 21 أبريل 2019، وذلك عن طريق حساب ولي الأمر برقم الهوية، علي أن يتم تسجيل الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية أولاً.

ونظام نور هو خدمة إلكترونية يتم التسجيل عبرها للطلاب الجدد في التربية والتعليم، وبالفعل هذه الخدمة مفعلة لتسجيل الطلاب في المرحلة الإبتدائية في المدارس الحكومية والأهلية، وإستكمالاً لخدمات نظام نور فقد أتيح تسجيل الأطفال لرياض الأطفال عبر نظام نور وسنوضح كيفية التسجيل لاحقاً.

شروط التسجيل لرياض الأطفال

أن يكون الطفل المستحق التسجيل أكمل ثلاث سنوات في موعد بدء العام الدراسي.

الطفل الذي بلغ سن السادسة لايقبل في مرحلة رياض الأطفال.

يقدم ولي الأمر للتسجيل في رياض الأطفال وفقاً للأعمار التالية”من تاريخ 4/1/1437 وحتي 3/1/1438- ومن تاريخ 4/1/1436 وحتي 3/1/1437- ومن تاريخ 4/1/1435 وحتي 3/1/1436″.

يختار ولي الأمر الروضة القريبة من المنزل وفي حالة عدم توافر أماكن يوضع علي قائمة الإنتظار.

طريقة التسجيل في رياض الأطفال

الدخول علي رابط نظام نور من هنا للتسجيل لرياض الأطفال إختيار طلب تسجيل طفل إتباع الخطوات وملئ البيانات المطلوبة إختيار الروضة التي يريد الإلتحاق بها

وقد إشترطة وزارة التربية والتعليم، أن يكون التسجيل عبر نظام نور بالحساب الشخصي لولي الأمر، وقد نوهت علي ضرورة عمل حساب شخصي لولي الأمر علي نظام نور لمن ليس لهم حساب علي النظام، لسهولة الدخول لنظام نور وتسجيل البيانات الخاصة بتسجيل رياض الأطفال للعام الدراسي 1440/1441 هجرياً.

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