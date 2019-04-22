رابط مباشر..طريقة التسجيل في مرحلة رياض الأطفال نظام نور 1440 noor.moe.gov.sa

رابط نظام نور تسجيل رياض الأطفال يُعد من أكثر عمليات البحث الحالية على محرك البحث جوجل، خاصةً بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم في السعودية عن فتح باب التسجيل في رياض الأطفال نظام نور 1440، ونحرص عبر موقع كلمة دوت أورج أن نوضح طريقة تسجيل رياض الأطفال 1440 بالصور نظراً لأنها تُمثل أهمية لعدد كبير من أولياء الأمور.

رابط نظام نور تسجيل رياض الأطفال

يتم التسجيل في رياض الأطفال 1440 عبر الموقع الرسمي الخاص بنظام نور، الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم في السعودية قد أعلنت مؤخراً عن أن يكون الطفل قد أتم الدراسة بالفعل في إحدي الروضات التابعة بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم أو المُعتمدة من نظام نور من هنا.

طريقة التسجيل في مرحلة رياض الأطفال نظام نور

حرص موقع نظام نور أن يُقدم دليل كامل شامل بالصور عن طريقة التسجيل رياض الأطفال 1440، قم بالضغط على الملف التالي وسوف تظهر مع خطوات التسجيل في رياض الأطفال بالصور.

KGAdmission

ويتم اتباع الخطوات الموضحة بالملف السابق جيداً، وفي حالة واجهتك أي مشكلة في التسجيل يُمكنك ترك استفسارك في الصندوق الأسفل المُخصص بالتعليقات، وسوف نقوم بالرد عليك في أسرع وقت.

موقف الأطفال الذين لم يتجاوزا السن النظامي

أثناء فترة تسجيل رياض الأطفال، بعض أولياء الأمور قد حاولوا بالفعل سابقاً التسجيل لأولادهم وذلك قبل أن يتجاوز الطفل السن النظامي سواء التسجيل في المرحلة الابتدائية أو الالتحاق في الصف الأول من المرحلة الابتدائية، وقد وافقت وافقت وزارة التربية والتعليم على هذا الخيار ولكن وفق شروط مُعينة، أن تعتمد مديرة الروضة بالموافقة على هذا التجاوز، وأكدت على قابلية الطفل للتسجيل قبل تجاوز الطفل السن النظامي.

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