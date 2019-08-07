رابط نظام نور EduWave خطوات تسجيل الروضة برقم الهوية الوطنية 1440

رابط نظام نور ينتظر أولياء الأمور موعد تسجيل رياض الأطفال في نظام نور 1440، وذلك بعد تحديد موعد التسجيل من جانب وزارة التعليم السعودية، وسوف يكون في شهر رجب القادم للعام الدراسي المقبل 1441، ولكن ما هي شروط وطريقة التسجيل

طريقة تسجيل الروضة في نظام نور:-

أعلنت وزارة التعليم السعودية نظام التسجيل في الصف الأول الابتدائي في نظام نور للعام الدراسي المقبل 1441، وذلك اعتماداً على رقم الهوية الوطنية فقط، وقد تم إلغاء التقدم للمدارس بالأوراق الخاصة بالطالب، وحل التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، وتم نشر رابط التسجيل في رياض الأطفال 1440، وتم توضيح طريقة التسجيل عبر نظام نور الجديد.

رابط نظام نور EduWave

يتم الدخول على رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور فقط، لتسجيل الأطفال في رياض الأطفال من سن 3 سنوات وحتى سن 6 سنوات، ليتلقى الطالب التأسيس العلمي الذي يساعده على اجتياز المراحل المقبلة، ومعرفة المجتمع من حوله لسهولة التعامل معه منذ الصغر، وبهذا يستمتع الطفل بالتعليم والرعاية في آن واحد.

وعلى ولي الأمر مراعاة الطفل من حيث المتابعة ومعرفة جدول الدراسة، وجدول الاختبارات الموضح على نظام نور الإلكتروني، ومعرفة نسبة الغياب والحضور للطفل.

كما يمكنكم معرفة كيفية التسجيل في سند الزواج 1440.

والشروط التي يجب توافرها للحصول على القرض.

أعمار التسجيل في رياض الأطفال:-

تم تحديث أعمار التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1440 – 1441، وذلك على النحو التالي:-

المستوى الأول من الرابع من محرم 1437 وحتى الثالث من محرم 1438.

المستوى الثاني من الرابع من محرم 1436 وحتى الثالث من محرم 1437.

المستوى الثالث من الرابع من محرم 1435 وحتى الثالث من محرم 1436.

على أن يكون التسجيل في الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور في الوقت الحالي، ولكن التسجيل بالروضات لم يتم فتح باب القبول بعد، وقبل البدء في تسجيل أولياء الأمور لأبنائهم لابد من تدريب المشرفين على العمل من خلال الموقع، وذلك لدعم الموقع قبل تحديد موعد تسجيل الطلاب من قبل أولياء الأمور، وسوف يتم التسجيل من خلال موقع نور المركزي بأيقونة محددة وهي تسجيل طالب جديد أو تسجيل الأبناء، وذلك بعد الانتهاء من تنظيم البرنامج على الفور.