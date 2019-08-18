رابط وخطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين عبر موقع أبشر

يبحث الكثيرون عن كيفية الاستعلام عن “صلاحية الاقامة” للوافدين بالمملكة العربية السعودية، ويتم تقديم هذه الخدمة من خلال موقع أبشر ومكتب العمل، حيث يمكنكم الاستعلام عن العديد من الخدمات مثل الاستعلام عن تسديد الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة من خلال رقم الحدود او رقم الاقامة أو رقم الجواز، ويمكن ايضا الاستعلام عن كفالة وافد، ونقل كفالة وافد والاستعلام ايضا عن رصيد المدفوعات، والاستعلام عن وافد هارب، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لكم متابعي موقع كلمة دوت اورج كيفية الاستعلام عن صلاحية الاقامة للوافدين .

استعلام عن صلاحية الاقامة

يمكن للمقيم والكفيل الحصول على المعلومات التي تقدمها وزارة العمل السعودية ومن هذه الخدمات الاستعلام عن وافد، ومعرفة بيانات الإقامة والكفالة ونقل الكفالة والاستعلام عن الوافدين الهاربين، والعمل على إعادة وجودهم بطريقة قانونية على اراضي المملكة العربية السعودية، ومن اهم الخدمات التي يتم تقديمها للمقيمين والمغتربين الاستعلام عن صلاحية الاقامة، لتجديدها قبل انتهائها وعدم دفع غرامة مالية ويتم معرفة ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية .

الدخول على موقع ابشر سوف تظهر صفحة خاصة بالاستعلام عن صلاحية الإقامة .

يوجد خانة خاصة برقم الإقامة قم بكتابة رقم الاقامة التي تود الاستعلام عن صلاحيتها، ويوجد رمز مرئي قم باعادة كتابته ثم أنقر على كلمة عرض .

سوف تظهر لك كافة المعلومات الخاصة بصلاحية الاقامة، ومتي ستنتهي وإذا كانت سارية سوف يكتب سارية حتي تاريخ كذا .

يحق للوافد تغيير الكفيل والنقل الى كفيل جديد .

يجب تطابق اسم المقيم باللغتين الانجليزية والعربية حيث تعديله يأخد وقت .

يتسائل الكثيرون عن تأخر طلب تجديد الاقامة، ولكن يمكن تجديدها بسهولة عبر موقع أبشر للجوازات، ويجب اتباع الخطوات السابقة والتاكد من تاريخ صلاحية الاقامة، ان زادت مدة صلاحية الاقامة فقد تم تجديدهابالفعل، واذا تغير تاريخ إنتهائها فهذا يعني انه لم يتم تجديدها .