رابط وخطوات التسجل فى برنامج سند للزواج 1440.. تعرف أيضا على شروط التسجيل

طريقة وخطوات التسجيل في برنامج سند للزواج الخاصة بمبادرة سند محمد بن سلمان 1440 للزواج، لجميع الشباب السعوديين حيث يمكن لجميع الشباب السعودي الغير قادر على استيعاب مصاريف الزواج بالنسبة لحديثي الزواج، من التسجيل في مبادرة سند للاستفادة من المساعدات المباشرة التي وضعها الأمير محمد بن سلمان بشرط استيفاء المتقدم لجميع الشروط التي تم تحديدها ببرنامج سند للزواج ، حيث يعتبر هذا العمل غير ربحي تماما بل يهدف إلى مساعدة الشباب وإعادة توازن الطبقات في المملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في برنامج سند للزواج 1440:

يمكن لجميع شباب السعودية الغير قادرين بالتسجيل في مبادرة ولي العهد السعودي، مبادرة سند للزواج وقد اهتم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بوضع الضوابط والشروط المحددة للتأكد من وصول الدعم لمن يستحقه فعلا وهى كالاتي:

1- أن يكون الزوج والزوجة من أصل سعودي.

2- ألا يقل عمر الزوج عن 21 عاماً وألا يزيد عن 40 عاماً، وبالنسبة للزوجة فيجب أيضا ألا يقل عمرها عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

3- يجب أن يكون للزوج هذا الزواج الأول ولم يسبق له من قبل الزواج.

4- يجب حصول الزوج على مؤهل عالي، ولا يقل عن ثانوية عامة.

5- شرط ألا يمضي عام على الزوجين المتزوجين حديثاً.

6- ألا يزيد دخل الزوج عن 4000 ريال سعودي في الشهر.

7- ألا يتجاوز مهر الزوجة عن 50000 ألف ريال سعودي.

8- يجب على الزوجين اجتياز الدورة المخصصة للوعي المالي بنسبة 60%.

9- الأولوية لذوى الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وأبناء الشهداء وذويهم.

طريق التقديم بالخطوات في برنامج سند للزواج 1440:

سوف نقدم لكم خطوات التقديم في مبادرة سند التي أطلقها أمير السعودية الأمير محمد بن سلمان منذ فترة ماضية وهى كالاتى:

1- الدخول إلى موقع مبادرة سند للزواج 1440.

2- تأكد المتقدم لمطابقة البيانات، والتي تتم بعد وصول بريد حالتك يتم تحديث الطلب، ثم استكمال المعلومات البنكية وملء الاستبيان.

3- تسجيل بيانات الزوج والزوجة في برنامج سند للزواج.

4- انتظار رسالة القبول على طلب المتقدم أو رسالة الرفض.

5- استكمال الإجراءات المطلوبة.

ونرحب دائما بتلقي استفساراتكم بخصوص الالتحاق ببرنامج سند للزواج 1440.