رابط وخطوات التسجيل في مبادرة عودة المقيمين إلى بلادهم عبر أبشر

قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاق مبادرة عودة والتى تتُيح الفرصة للمقيمين داخل المملكة، ممن يحملون تأشيرات خروج وعودة، أو تأشيرات الخروج النهائي بالعودة لبلادهم وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية.

خطوات التسجيل فى مبادرة عودة المقيمين

الدخول عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية. إختيار أيقونة “عودة” وتعبئة حقول “رقم الإقامة، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، مدينة المغادرة، مطار الوصول”.

ملحوظة:

لا يلزم وجود حساب للمستفيد عبر منصة أبشر، وذلك تسهيلاً على المقيمين للإستفادة من مبادرة عودة .

وأوضحت وزارة الداخلية بأن مغادرة المملكة سيكون عبر المطارات التالية:

مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

مطار محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة.

مطار الملك فهد بالدمام.

كما أتاحت الفرصة لكل الوافدين المستفيدين من هذه الخدمة، والمتواجدون خارج مدن رحلاتهم بإمكانية الوصول لمطار المغادرة، وذلك بعد الإنتهاء من إجراءات السفر الخاصة بهم.

يُشار أن مبادرة عودة تتم بالتعاون مع عدة جهات حكومية ذات صلة، ومن المقرر أن يتم إستقبال الطلبات والموافقة عليها عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية، من أجل إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالسفر من خلال الرحلات الجوية الدولية.

وسيتم إرسال رسالة نصية (SMS) للمستفيد مُوضح بها موعد الرحلة، ورقم التذكرة، وبيانات الحجز ووفقاً لذلك فإن المستفيد سيقوم بتأمين تذكرة السفر الخاصة به، وإستكمال باقي الإجراءات.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد علقت رحلاتها من وإلى المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا، وسمحت للوافدين بتجديد التأشيرات الخاصة بهم لحين عودة الأمور لطبيعتها.